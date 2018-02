Bezjak bo delal družbo Lazareviću in Mitroviću

Slovenski napadalec Roman Bezjak končuje neuspešno avanturo v Darmstadtu in se seli v Jagiellonio na Poljsko.

N. Gr., STA

Darmstadt - Slovenski nogometni reprezentant Roman Bezjak zapušča nemškega drugoligaša Darmstadt in se seli k poljskemu prvoligašu Jagiellonii Bialystok, kjer že igrata slovenska nogometaša Nemanja Mitrović in Dejan Lazarević. Prestop je bil napovedan že več dni, danes pa so ga v Darmstadtu potrdili tudi uradno.

Osemindvajsetletni Bezjak je poleti 2016 odšel v Darmstadt iz Rijeke in bil z dvema milijonoma evrov najdražji nakup v zgodovini tega nemškega kluba. A prav naigral se ni, saj je za Darmstadt lani odigral vsega 11. krogov, nato pa so ga Nemci vnovič posodili Rečanom. V letošnji sezoni je Bezjak nato za Darmstadt zaigral na štirih tekmah.

Zdaj je Bezjak podpisal pogodbo s Poljaki do leta 2020. Cilj Jagiellonie je nastop v evropskih pokalih, trenutno pa je klub na četrtem mestu poljskega prvenstva. Finančne podrobnosti o prestopu niso znane.