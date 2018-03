Bišćan: K nam prihaja ranjena zver

J. P.

Ljubljana - Nogometaše Olimpije in Maribora, ki jih na prvoligaški razpredelnici loči že izdatnih deset točk, po koncu reprezentančnega premora v soboto (20.30) v Stožicah čaka nadaljevanje klubske sezone z večnim derbijem, v katerem bodo vijolični reševali sezono, Ljubljančani pa so odločeni storiti nov korak na poti do lovorike.

Iz tabora zmajev so sporočili, da so prodali že 8000 vstopnic, številčna bo tudi navijaška skupina gostov.

Umirjanje strasti

Predstavniki Olimpije sicer umirjajo strasti in opozarjajo, da se razmerja moči lahko hitro spremenijo in da so derbiji vselej nekaj posebnega. »Imamo lepo prednost, a v takšnih dvobojih ni favorita, ne glede na to, v kakšnih postavah sta zasedbi. Prepričan pa sem, da lahko s pomočjo navijačev pridemo do pozitivnega rezultata,« je STA povzela besede Branka Ilića.

Prekinjen trenažni proces

Trener Ljubljančanov Igor Bišćan večjih preglavic s poškodbami nima, nekaj manjših odpravljajo, do tekme naj bi bili vsi igralci nared. Večja težava je bil prekinjen trenažni proces, saj do danes ni imel na razpolago vseh mož. »Zdaj je poudarek na taktiki. Z Mariborom se dobro poznamo, skrivnosti ni, najpomembnejša bo mentalna trednost. S pomočjo navijačev moramo izvleči maksimum. Pomladni del smo dobro začeli, zavedamo pa se, da nas ne čaka lahka tekma. Težko bo nadaljevati niz, a bomo dali vse od sebe. Verjamem v ekipo.«

Igra bo obojestransko odprta

S težavami tekmeca se Bišćan ne obremenjuje: »Pričakujem, da bo Maribor zelo motiviran. Zanj lahko en obračun pomeni veliko in spremeni vse. K nam prihaja ranjena zver. Vendar pa igramo doma in se zavedamo pomembnosti tekme. V takšnih dvobojih je težko igrati na neodločen izid. Igra bo obojestransko odprta, mi pa ne moremo in nočemo igrati na točko.«