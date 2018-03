Bolgare bi najprej utrudili, potem dotolkli

Ljubljana – Šesta kvalifikacijska tekma za EP do 21 let v 9. skupini je bržkone prelomna v boju za 2. mesto. Slovenija je za nedotakljivo Francijo v idealnem položaju, da se že danes otrese enega tekmeca.



Zadnji trening v Stari Zagori je vnesel nekaj nemira. »Pred vrati štadiona smo več kot pol ure na mrazu čakali, da bi nam jih kdo odprl za naš zadnji trening,« je povedal selektor Primož Gliha, ki je že vajen zvitosti Bolgarov.



Balkanski tekmeci so v položaju, ko jim teče voda v grlo, naši so motivirani, ker vedo, da lahko z zmago ubijejo dve muhi na en mah. Z njo bi se otresli enega tekmeca in utrdili na 2. mestu, s čimer bi ohranili upanje, da bodo med štirimi najboljšimi drugouvrščenimi reprezentancami, ki se bodo v dodatnih kvalifikcijah pomerile za uvrstitev na EP.



Bolgari zaostajajo za Slovenci za 5 točk (5:10), a se med seboj še niso pomerili. Kljub temu je selektorjev načrt znan.



»Tekmeci so tehnično dovršeni in hitri. Mi pa se zavedamo svoje moči. Načrt je, da se prvi polčas ubranimo in jih utrudimo. Če se nam bo posrečilo še kaj več, jih bo v drugem polčasu še toliko lažje dotolči. Pot do uspeha vodi prek izjemne zbranosti,« je povedal Gliha in poudaril, da bo začetno enajsterico prilagodil načrtu – da bo imel za »nokavt« na rezervni klopi ustrezne adute. Enega, Milana Tučića, je zaradi poškodbe že izgubil. Verjetna začetna enajsterica (3-5-2): Sorčan; Mate, Badžim, Kuhar; Brecel, Pišek, Bijol, Vokić, Gliha, Mlakar, Kramarič. G. N.