Buffon: Sodnik ni človek, ampak morilec

A. V.

Madrid – Pričakovali smo miren nogometni večer, toda povratni obračun v Madridu je povsem zasukal dogajanje med Realom in Juventusom. Italijanski klub je na stadionu Santiago Bernabeu prišel do treh golov in skupnega izenačenja, vendar ko je že vse kazalo na podaljšek, je glavni sodnik Michael Oliver v 93. minuti dosodil enajstmetrovko v korist Reala. Kot je v navadi ob tovrstnih situacijah, je Cristiano Ronaldo unovčil najstrožjo kazen in popeljal Real v polfinale.

Enajstmetrovka je povsem razdelila nogometni svet. Privrženci Reala in njegovi nogometaši trdijo, da je sodnik dosodil popolnoma prav, vsi drugi so prepričani o veliki zaroti.



Je bil prekršek za enajstmetrovko ali ne? Foto AFP

Najhuje se je jezil legendarni vratar Gianluigi Buffon. Ko je sodnik pokazal na belo točko, je bil tako jezen, da Oliverju skoraj ni preostalo drugega, kot da italijanskega veterana izključi, čeprav bi lahko imel milejši kriterij, še posebno ker je Realu že dal enajstmetrovko. »Če dosodiš takšno enajstmetrovko v 93. minuti, nisi človek, ampak morilec ali žival. Namesto srca moraš imeti koš za smeti. Sodniki bi morali biti za takšne tekme bolje pripravljeni,« je udrihal Buffon.

Ko je italijanski vratar zapuščal zelenico, je kljub vsemu prejel stoječe ovacije Realovih navijačev, kajti pred tekmo je namigoval, da je verjetno zadnjič igral v ligi prvakov. Še posebno čustven je bil njegov odhod s stadiona pozno zvečer, saj je do njega prišel Cristiano Ronaldo, oba zvezdnika pa sta se objela in poljubila na lice.

Vazquez: Ko sem hotel streljati, me je podrl branilec

Povsem razjarjeni so bili tudi drugi Juventusovi igralci. Branilec Giorgio Chiellini je, denimo, obtoževal Relalove igralce, da so podkupili sodnike, medtem ko so vodilni možje torinskega kluba jezo stresali na nekdanjega znamenitega italijanskega sodnika Pierluigija Collino, ki je zdaj vodja sodnikov pri Evropski nogometni zvezi (Uefa). Spregovoril je celo Juventusov predsednik Andrea Agnelli, ki zelo nerad nastopa pred mediji: »Na žalost nam Collina vedno določi sodnika, ki je proti Juventusu.«

A povsem drugače so sporni dogodek videli pri Realu. O prekršku je spregovoril Lucas Vazquez, ki je bil v središču pozornosti. »Ko sem hotel streljati, me je branilec podrl od zadaj. Nobene dilemi ni, to je enajstmetrovka,« je rekel. Enako je razmišljal Cristiano Ronaldo: »Ne razumem pritožb Juventusovih igralcev, saj so Lucasa pokosili od zadaj. Če ne bi bilo prekrška, bi zabil gol.«