Čarovnik lovi lovoriko in rekord

Ljubljana – V obračunu med Iberskim polotokom in nekdanjo Sovjetsko zvezo sta se v finale evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu uvrstili Španija in Portugalska (20.45), za tretje mesto pa se bosta pomerila Rusija in Kazahstan (18.00). V ospredju bo Ricardinho, portugalski »čarovnik«, ki lovi svoj prvi evropski naslov.



Na klubskem področju je Ricardinho osvojil vse možne lovorike, zdaj hoče dokončno nekaj velikega doseči še z reprezentanco in ponoviti uspeh portugalskih nogometašev, ki so bili evropski prvaki predlani.



Ricardinho je v Ljubljani k svojim individualnim dosežkom dodal še naziv najboljšega strelca na evropskih prvenstvih vseh časov, potem ko je trenutno pri 21 golih. V Sloveniji je zadel na prvih treh tekmah, brez gola je ostal samo v polfinalu proti Rusiji. Obenem bi z morebitnim golom v finalu proti Španiji popravil tudi svoj mejnik s prejšnjega EP v Srbijo, ko je pred dvema letoma dosegel šest golov.



Glede na dosedanji potek je več pokazala Portugalska s štirimi zaporednimi zmagami, čeprav je imela v polfinalu tudi nekaj sodniške pomoči. Bolj se je mučila Španija, kajti že v prvem kolu je remizirala s Francijo, v polfinalu pa je strla Kazahstan šele po šestmetrovkah. Kljub uvrstitvi v finale pa španski in portugalski mediji precej skromno poročajo o svojih reprezentancah, saj so v ospredju ostali moštveni športi. Z naskokom kraljuje nogomet, ki je na Iberskem polotoku mnogo pomembnejši tudi od zimskih olimpijskih iger.



To bo tudi ponovitev finala iz leta 2010. Tedaj so Španci slavili s 4:2, toda Ricardinho ni igral zaradi poškodbe. Portugalski se velika lovorika nenehno izmika, kajti vedno so nekje zraven v krogu favoritov, toda povsem na vrh ne zmorejo. Povsem drugače je s Španijo, ki na evropskih prvenstvih serijsko osvaja odličja. Do zdaj je na zmagovalnem odru stala na prav vseh dosedanjih desetih EP, od tega zgolj dvakrat ni bila v finalu, kar sedemkrat pa je bila najboljša v Evropi.



V španski reprezentanci poudarjajo, da pred finalom ni favorita. Eden od junakov polfinala Angel Velasco Marugan (Lin) je bil precej kratek: »Najpomembnejše bo, da se bomo osredotočili na vse portugalske igralce in ne samo na enega, četudi je ta najboljši na svetu.«



Iberski finale je tudi lepo sporočilo za dvoranski nogomet, saj se bosta za zlato odličje pomerili reprezentanci brez brazilskih nogometašev, medtem ko jih kar mrgoli pri Rusiji in Kazahstanu. »Smo majhna država, toda naša volja je velika kot Rusija,« je svoje polfinalne tekmece še dodatno dregnil portugalski selektor Jorge Braz.



Organizatorji so sporočili, da si je dosedanjih osemnajst tekem v Stožicah ogledalo 83.374 gledalcev, kar povprečno znese 4632 ljudi na tekmo. Če bo dvorana dovolj polna tudi za današnja obračuna, je možno preseči tudi okroglo številko 100.000 gledalcev na EP v dvoranskem nogometu v Sloveniji.