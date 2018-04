Casillas prišel do mejnika tisoč tekem

A. V., STA

Lizbona - Nekdanji vratar španske reprezentance in madridskega Reala Iker Casillas je danes prišel do lepega jubileja. Na današnji ligaški tekmi portugalskega prvenstva med Portom in Belenensesom je namreč nastopil že na tisoči tekmi v bogati karieri.

Casillas, ki je začel tekmo za Porto na gostovanju v Lizboni, je za svojo sedanjo ekipo zbral 108 nastopov. Na klubski ravni jih je pred tem dodal še 725 za Real Madrid, ima pa tudi 167 nastopov za špansko izbrano vrsto, kot so izračunali pri španskem športnem dnevniku Marca.

Zdaj 36-letni vratar, dolga leta nepogrešljiv član madridskega kluba, je na reprezentančni ravni zbral naslov svetovnega prvaka (20110), dva naslova evropskega prvaka (2008 in 2012), na klubski ravni pa je med drugim z Realom trikrat slavil v ligi prvakov (2000, 2002, 2014). Ko so se mu v Madridu odpovedali, je leta 2015 prišel v Porto.

A kljub lepemu jubileju njegova zgodba na Portugalskem ne bo imela srečnega konca. V Portu so že pred časom napovedali, da triletne pogodbe, ki se bo iztekla po tej sezoni, ne bodo podaljšali, saj je za klub finančno preveč obremenjujoča. Poleg tega pa v treh sezonah s Portom še ni osvojil nobene lovorike.