Belorusom se v Ljubljani ne piše dobro

Vsak izziv je možno obravnavati najmanj iz dveh različnih zornih kotov, tudi petkov poraz slovenske nogometne reprezentance v Celovcu. Slovenci so povsem pogoreli in zasluženo izgubili z Avstrijo. Ob tem drži, da so »le« nadaljevali tradicijo. V zadnjih letih so namreč blesteli predvsem v Mariboru in Ljubljani, na tujem so povečini ostali praznih rok brez izstreljenega naboja.



Tomaž Kavčič je debitiral na klopi članske reprezentance na podoben način kot njegov predhodnik Srečko Katanec ob vrnitvi na slovensko klop, ko ga je v Stožicah s 3:0 matirala BiH, tri dni pozneje so naši na istem štadionu kljub vodilnem golu izgubili še z Islandijo. Odtlej smo povečini spremljali »dve« Sloveniji. »Prva« je v naslednjih 18 tekmah pred svojimi navijači izgubila le tri tekme (11-4-3; Kolumbija, Anglija, Turčija), med njimi le eno števno, potolčeni pa so zapustili sončno stran Alp tudi Norveška, Švica, Slovaška in Anglija. Obratno je bilo na tujem: Katančeva četa je na zadnjih 20 tekmah zmagala le trikrat, tudi Kavčič v petek ni zasukal trenda. Slovenci so nanizali štiri poraze na tujem (Avstrija, Anglija, Slovaška, Škotska), praznih rok so prišli tudi z gostovanj pri manj uglednih zasedbah, kakršne imajo Litva, Severna Irska, Katar in Estonija. Bilanca zadnjih 21 tekem na tujem je 3-4-14.



Ključna razlika v agresivnosti



V slovenskem taboru so enotno priznali svojo nemoč v Celovcu, četudi statistika tega povsem ne razkriva. Avstrijo in Slovenijo ni ločila večja razlika v posesti žoge (53:47 v %), podobno je bilo v številu oddanih žog (561:503) in v natančnosti podajanja (86:84 v %). Slovenci so zbrali več kotov (4:6) in dobili enako število skokov (21:21), prav tako so bili vsaj na papirju uspešnejši v dvobojih ena na ena (32:51, uspešnost v % 59:67). Razliko predstavljajo različna posredovanja in odvzete žoge (59:40 za Avstrijce), kar razkriva tudi razliko v agresivnosti, ki pogosto loči zmagovalce od poražencev.



»Enostavno nam je primanjkovalo pravih zamisli. Tudi ko smo osvojili žogo, je nismo zadržali na miren način, izgubljali smo jo, to pa ti posledično jemlje veliko energije. Prav tako nismo ohranili čvrste, strnjene postavitve, preveč smo se razvlekli po igrišču in tako je težko priti do žoge. Čaka nas veliko dela,« je ocenil povratnik v jato Kevin Kampl, podobno samokritičen in konkreten je bil tudi njegov partner na sredini igrišča Rene Krhin: »Avstrijci so izpeljali preveč nasprotnih napadov, kar pomeni, da bova morala biti s Kevinom postavljena bolj uglašeno. Če bo eden od naju krenil v napad, bo moral drugi ostati na svojem položaju pred branilci. V seštevku nismo ohranili strnjene postavitve, saj smo dopuščali preveč podaj za naš hrbet.«



Selektor Kavčič je med druženjem z mediji pogosto priznal: »Imate prav.« Izpostavil je tudi glavno težavo, ki je nemara zaznamovala prijateljsko tekmo v Celovcu: »Vse skupaj izhaja iz dovolj trdne obrambe. Če ne bomo čvrstejši na igrišču, ne bomo imeli možnosti za kaj velikega.« Tudi med pogovorom z drugimi reprezentanti smo dobili vtis, da se zavedajo, kaj je šlo narobe. Novi kapetan Bojan Jokić je denimo izpostavil odbite žoge, t. i. druge žoge, ki da so jih Slovenci napadali premalo odločno. Tudi njegov vrstnik Valter Birsa je menil podobno: »Želeli smo igrati bolj kombinatorno in po tleh, toda zgolj to danes ni dovolj. Če nisi borben in ne pokrivaš tesno tekmeca, boš težko uspešen.«



Kdo ve, morda so slovenski reprezentanti enostavno pregoreli v želji, da bi na avstrijskem Koroškem pripravili presenečenje, morda je šlo kaj narobe tudi zavoljo tega in so začasno izgubili pravi agresivni pristop. Na njihovo srečo bodo imeli jutri zvečer v Ljubljani (20.15) novo priložnost za dokazovanje, ki lahko delno gotovo spremeni oceno premierne reprezentančne akcije pod vodstvom selektorja Tomaža Kavčiča. Če bo v Stožicah obveljala tradicija, se gostom iz Belorusije ne piše dobro.