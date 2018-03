Cesar še zadnjič, Kavčič napovedal spremembe proti Belorusom

Ljubljana - Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri odigrala še drugo pripravljalno tekmo pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča. Po tekmi z Avstrijo je bilo v reprezentanci kar nekaj nezadovoljstva, selektor pa bo preizkusil nekaj novih taktičnih različic.

Poraz s 3:0 proti Avstriji ni bil takšen začetek nove reprezentančne zgodbe, kot so jo v strokovnem štabu pričakovali, a hkrati ni niti razloga za preplah. »Analizirali smo, kaj je šlo narobe, na domači tekmi bomo poizkusili popraviti vtis. Izgubili smo odločno preveč žog in dopustili avstrijske protinapade, ne v napadu ne v obrambi nismo stali dobro, bili smo nekje vmes. Ni bil problem v želji igralcev, a enostavno nismo bili pravi,« je še enkrat oceno tekme podal Kavčič.

Napovedal je, da bo vseeno prišlo do nekaterih sprememb proti Belorusom v Stožicah. »Poizkusil bom združiti Birso in Iličića skupaj na igrišču, oba sta močna na žogi in odlično tehnično podkovana, mislim da lahko igramo skupaj. Igrali bomo s štirmi branilci, a to vsaj na začetku ne bosta Mevlja in Struna,« je nkeaj sprememb razkril Kavčič. Odpadla sta Tim Matavž in Benjamin Verbič, ki imata težave s poškodbami, Kevin Kampl pa je prehlajen, a bo na voljo selektorju.

Tekma z Belorusijo bo posebna tudi za Boštjana Cesarja, ki bo zadnjič nastopil v reprezentančnem dresu: »Selektor se je odločil, da ne bom več del reprezentance, čeprav sem imel željo, da bi nadaljeval v reprezentančnem dresu. To odločitev spoštujem, odigral bom še zadnjih pet minut za reprezentanco, dolgo sem nosil petico na hrbtu, potem pa bom glavni navijač reprezentance.«

Cesar bo klubsko kariero v Chievu nadaljeval, na kapetanski trak slovenske reprezentance pa bo vedno ponosen: »Teh 15 let ne bi zamenjal za nič na svetu, užival sem tako na kot ob igrišču. Ponosen sem, da sem nosil grb in dres nogometne reprezentance Slovenije.«

Tekma z Belorusijo bo jutri ob 20.15 v Stožicah.