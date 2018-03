Cesar: Zame je ta zgodba končana, vrnil se ne bom

Ljubljana - Današnja druga prijateljska tekma slovenske nogometne reprezentance pod taktirko novega trenerja Tomaža Kavčiča je minila tudi v znamenju slovesa dolgoletnega kapetana in stebra obrambe Boštjana Cesarja od dresa z državnim grbom. Po petih minutah ga je slekel še zadnjič in se po čustvenem slovesu odpravil še pred sedmo silo.

Današnja tekma? »Bila je najtežja in najbolj čustvena v moji karieri, presrečen sem, da sem bil toliko časa del te reprezentance, res sem s ponosom nosil dres. Bila pa je tudi najlažja tekma, ker je trajala samo pet minut. Čustveno je bilo.»«

Zadnji dnevi pred tekmo? »Zavedel sem se na zadnjem sestanku s selektorjem, da je konec, od takrat sem se pripravljal, da bo to zadnja tekma, ta dva tedna sem veliko razmišljal in normalno, da mi ni bilo lahko, a sem s ponosom odigral še teh zadnjih pet minut. Ko sem videl navijače in soigralce, me je pošteno stisnilo pri srcu, a življenje gre naprej, zdaj sem navijač reprezentance.«

Soigralci? »Ni bilo veliko časa za pogovor s soigralci, malo pa smo se pogovarjali. Fantje si želijo na euro 2020, a bodo morali odigrati veliko dobrih tekem, verjamem, da je ekipa dobra in da je to dosegljivo.»«

Selektorji? »Od vsakega selektorja sem se marsikaj naučil, zadovoljstvo mi je bilo delati z vsemi, je pa res, da na koncu šteje rezultat, zato je bila pot na svetovno prvenstvo zagotovo vrhunec.«

Možnost vrnitve? »Odločil sem se, ne glede na to, kaj se v prihodnosti zgodi, zame je ta zgodba končana in definitivno ne bo moje vrnitve.«

Kapetan? »V karieri sem se veliko naučil od starejših igralcev, delil sem slačilnico z velikimi osebami in imeni, vsak kapetan mora imeti karizmo, da dvigne in pomaga vsem mladim igralcem. Reprezentanca je posebna zgodba in ni veliko časa za uvajanje, vemo, kakšen je red in tega se je treba držati, v reprezentanci mora od prvega do zadnjega vladati jasna hierarhija in jasen cilj, to je naloga kapetana.«

Navijači? »Želel bi si, da bi se od mene poslovilo več gledalcev, a ni bilo veliko izbire, a verjamem, da so vsi, ki so prišli, prišli pozdravit mene in za to se jim od srca zahvaljujem. Po tekmi se bomo malo poveselili, a ne preveč, ker je jutri nov dan in me že čaka pot nazaj v Verono.«