Četrtfinale: Rusija z brazilskima goloma boljša od Slovenije

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je EP končala v četrtfinalu. Za Rusijo sta zadela brazilska igralca Lima in Robinho.

A. V.

Ljubljana - Slovenska reprezentanca je na evropskem prvenstvu osnovni cilj izpolnila z uvrstitvijo v četrtfinale, hotela je še več, toda pot v polfinale so zaprli ruski nogometaši. Rusija tako upa, da bo treh zaporednih porazih v finalih EP, tokrat v Sloveniji osvojila evropski naslov.

V ruski reprezentanci so kar štirje vrhunski brazilski nogometaši - Romulo, Eder Lima, Robinho, Esquerdinha. Da je bilo slovensko delo še težje, je bil zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov kaznovan Rok Mordej, sicer najboljši slovenski obrambni igralec.

Slovenski selektor Andrej Dobovičnik je v začetno postavo uvrstil vratarja Damirja Puškarja ter Denisa Totoškovića, Igorja Osredkarja, Gašperja Vrhovca in Mateja Fiderška.

Prvi polčas

Čeprav vsi stoli v Stožicah niso bili polni (10.369 gledalcev), je bilo vzdušje v dvorani ponovno odlično. Že takoj v prvi minuti je rumeni karton prejel slovenski kapetan Osredkar, ker je s prekrškom preprečil nevaren ruski napad. Kmalu so pobudo prevzeli Slovenci in sprožili nekaj nevarnih strelov, predvsem je poskušal Vrhovec.

Veliko priložnost je imel v peti minuti Žiga Čeh, toda blizu je bil ruski branilec, zato je Čeh pod pritiskom meril mimo vrat. Rusija je zatem zagospodarila na igrišču in Slovence povsem stisnila pred Puškarjeva vrata. Kakšno moč ima ruska reprezentanca, priča tudi dejstvo, da je njen najboljši igralec Robinho v igro prišel šele v deveti minuti, a kmalu potem je znova odšel na klop.

Čeprav so imeli Rusi premoč, je imel najlepšo priložnost Kristjan Čujec, saj je po kotu ostal sam v kazenskem prostoru, toda njegov medel strel je ruski vratar ubranil. Na drugi strani se je izkazal tudi slovenski vratar Puškar, kajti s sijajno parado je preprečil zanesljivo rusko vodstvo, enako pa je bilo še ob treh naslednjih ruskih strelih.

Drugi polčas

Drugi polčas se je pričel v enakem ritmu, kot se je končal prvi - Rusi so imeli premoč, borbeni Slovenci pa so bili strjeni v obrambi. Kljub temu je imel prvo priložnost Fetić po lepi podaji Osredkarja, isti igralec pa je nevarno poskušal tudi nekaj trenutkov kasneje po kotu. Tudi ruski igralci so opozorili nase, toda ponovno se je izkazal Puškar.

Bolj ko so minute tekle, bolj je bila slovenska zasedba utrujena, kazen pa je prišla v 27. minuti, ko je v protinapadu zadel "ruski" zvezdnik Eder Lima.

Po ruskem vodstvu se je slovenski selektor Dobovičnik takoj odločil za taktiko igralca več v polju, saj je Puškar odšel na klop, Slovenija pa je zaigrala brez vratarja. Kmalu so imeli Slovenci ogromno priložnost, toda Rusijo je rešil okvir vrat.

Za Slovence je čas nezadržno hitel proti koncu tekme, še naprej pa so uporabljali enako taktiko igralca več v polju. Novo veliko priložnost so imeli štiri minute pred koncem, toda ruski čuvaj mreže Georgi Zamtaradze je odlično posredoval po strelu Osredkarja.

Dobro minuto pred koncem tekme je selektor Dobovičnik vzel minuto odmora, da je svojim fantom podal še zadnja navodila za odločilne trenutke četrtfinalne tekme. Kljub temu so se ruski igralci znali obraniti, za nameček so pol minute pred koncem še povišali prednost. Potnika v polfinale je odločil Robinho.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale

Slovenija : Rusija 0:2

Strelca: 0:1 Lima (27.), 0:2 Robinho (40.)

Srbija : Kazahstan 1:3 (0:1)

Jutri

Portugalska : Azerbajdžan (18.00)

Ukrajina : Španija (21.00)