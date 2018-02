Conte se boji črnega scenarija v boju za ligo prvakov

Ljubljana – Holivudski razplet, v katerem se je Romelu Lukaku iz negativca prelevil v junaka, je navdušil privržence Manchester Uniteda. Ker v tej sezoni še ni zadel proti najboljšim osmim ekipam v premier league, je Belgijec pred dvobojem s Chelseajem veljal za grdega račka. Vendar je z golom in asistenco poskrbel, da se rdeči vragi počutijo pred zadnjimi desetimi tekmami prvenstva kot hudič v peklu.



V Angliji je že dalj časa jasno, da bo neustavljivi Manchester City prepričljivo prvak, zaradi česar je liga za malenkost manj zanimiva. Toda moštvom pri vrhu ostaja boj za privlačno nagrado – ligo prvakov. Liverpool in Tottenham sta z zmagama – prvi je bil s 4:1 boljši od West Hama, drugi z 0:1 od Crystal Palacea – pred derbijem 28. kola še povečala pritisk na najtrofejnejša kluba – Chelsea ima pet, Manchester United pa 13 naslovov. Predvsem slednji je bil v zadnjem obdobju v slabi formi, v sredinem obračunu LP je v Sevilli sprožii le en strel proti domačim vratom. Na drugi strani so varovanci Antonia Conteja proti Barceloni uprizorili eno najboljših predstav doslej, a ob obilici smole ostali brez zmage.



Conte: Težko se je prebiti v LP



Willian igra v življenjski formi. Brazilski 29-letnik, ki je na evropskih zelenicah najprej zablestel pri Šahtarju, je bil v tej sezoni neposredno vpleten pri 19 golih Chelseaja (12 golov in 7 asistenc – imel bi jih še več, če bi bil Alvaro Morata spretnejši), kar je zanj največ doslej. Modre je v 31. minuti popeljal v vodstvo in z lahkoto ustvarjal višek na igrišču. Skoraj tako, kot je pred leti to počel njegov sloviti rojak Kaká, tudi on s številko 22.







Foto: Andrew Yates/Reuters

»Z zrelostjo in izkušnjami, ki jih premoremo, bi morali zadržati vodstvo, tako pa smo se spravili v položaj, da lahko ostanemo brez lige prvakov. Še enkrat poudarjam: v Angliji se je v LP zelo težko prebiti,« je bil razočaran Conte.



Mourinhev joker za zmago



Povsem drugačna kot Willianova, ki se lahko »skrije« za Edena Hazarda, je zgodba junaka derbija. Romelu Lukaku nosi breme prvega napadalca rdečih vragov in od nekdaj velja za čudežnega dečka, zato je stalna tarča kritikov. Čeprav je sprva kazalo na še eno tekmo, v kateri bo povsem odrezan od igre, je pred iztekom prvega polčasa z izenačujočim golom prekinil strelsko sušo proti najboljši osmerici. V 75. minuti pa je v kazenskem prostoru našel jokerja s klopi Jesseja Lingarda, ki je v Lukakujevem slogu – z glavo – postavil končni izid.



»Lukaku je tako kot vsa ekipa začel slabo, izgubil je nekaj žog in se prepiral z Rudigerjem. Nato so vsi skupaj rasli in rasli, najlepši dokaz za to je njegov šprint s sredine igrišča v zaključku tekme,« navdušenja ni skrival Jose Mourinho.



V dvobojih Uniteda in Chelseaja je gostujoča ekipa tako ostala brez zmage že na enajsti tekmi zapored. Nazadnje so se je na tujem pred skoraj petimi leti veselili modri.