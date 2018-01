Coutinho in Kurtić na istem čolnu zapustila Evropo in odšla na bolje

Ljubljana – Jasmin Kurtić naj bi postal še eden v nizu slovenskih nogometašev, ki bo zamenjal klub in si zagotovil povišico. »Kurta« ostaja v italijanskem prvenstvu, modro-črno majico Atalante bo zamenjal za belo-modro opravo Spala, dobil povišico in si v naslednjih štirih letih dokončno zagotovil življenjsko eksistenco, kar je cilj slehernega profesionalca.



Kurtić je zašel na stranski tir v Bergamu po prihodu njegovega prijatelja Josipa Iličića – slednji se je sinoči udeležil odprtja Jokićeve in Cesarjeve športne dvorane na Kodeljevem –, v tej sezoni posledično ni nadgradil imenitnega izkupička iz prejšnje, ko je onemogočal Atalantine tekmece na položaju »desetke«. Belokranjec ni čakal križem rok, njegov agent Amir Ružnić mu je hitro našel novega delodajalca. Na vrata Atalante, uspešnice zadnjega leta in pol na »škornju«, je prvi potrkal Cagliari, zdelo se je, da bo Kurtić po Palermu in Siciliji podrobno spoznal tudi Sardinijo. Toda vodilni možje Spala so bili najbolj konkretni; v zadnjih dneh so obiskali Ružnića v Izoli, se z njim dogovorili za višino Kurtićeve plače, danes naj bi prepričali še Atalanto. Če bo šlo po načrtu, bo v Bergamo romalo 5 milijonov evrov odškodnine za predčasno prekinitev pogodbe s slovenskim reprezentantom, ki bo jutri dopolnil 29 let. Kurtić bo v naslednjih štirih letih prejemal po 800.000 evrov letne plače, kar je 200 tisočakov več, kot ta čas prejema v Atalanti. Zdi se, da je prestop Kurtića iz Bergama v Ferraro (mesto leži približno 45 km severo-vzhodno od Bologne) 99-odstotno izpeljan posel; Torino naj bi odštel 8 milijonov € za Spalovega vezista Manuela Lazzara.



Slovenska nogometna reprezentanca bi torej lahko krenila v boj za EP 2020 v dobri kondiciji. Več članov selekcije Tomaža Kavčiča je naredilo korak naprej v svojih karierah, marca bo jata vsaj na papirju »močnejša« kot z zadnjo tekmo s Škotsko. To je spodbudna novica pred prvo preizkušnjo Kavčiča na slovenski klopi, ko bo Slovenija 23. marca (petek) obiskala Celovec. Kakorkoli, prestopni vrvež je najmočneje zaznamoval prav izolski menedžer Ružnić, ki je ob prelomu leta spravil pod streho tri odmevne prestope. Pred Kurtićem je namreč zamenjal klub tudi Benjamin Verbič, ki je København zamenjal za kijevski Dinamo, pri čemer je potrojil svoje prejemke na dober milijon € zgolj osnovne plače, Danci pa so zaslužili približno 5 milijonov evrov. Zanimiv je bil tudi prestop najstniškega napadalca Nina Kukovca (16) iz Maribora k mladinskemu moštvu Fiorentine, ki bo ozaljšal blagajno slovenskih prvakov za milijon evrov.



Višje od Kurtića na Apeninih še vedno kotirata Interjev vratar Samir Handanović z letno plačo 2,5 milijona € in Josip Iličić (1,2 milijona €), za njim ostajajo Valter Birsa (Chievo, 600.000 €), Boštjan Cesar (Chievo, 450.000 €) in Vid Belec (Benevento, 250.000 € letno).



Zanimivo, prav včeraj je predstavila svojo novo pridobitev tudi Barcelona, ta čas vodilna ekipa v Španiji. Prihod brazilskega plejmejkerja Coutinha na štadion Camp Nou je naposled sklenil denarni krog po prestopu njegovega rojaka Neymarja iz Katalonije v Pariz. PSG je zanj odštel Barceloni 222 milijonov €, slednja je to nadomestila z nakupom Ousmaneja Dembeleja (105 mio €) in Coutinha, za katerega je Liverpool iztržil 120 milijonov € takoj, še 40 milijonov bo prejel pozneje. Coutinho bo prejemal 275.000 € tedenske plače oziroma 14,5 milijona € letno, v »blaugrani« bo gledal v hrbet le Luisu Suarezu (17,5 mio €) in Lionelu Messiju (30 mio €).



Coutinho in Kurtić si v istih dneh nista zgolj izposlovala karierne povišice, povezuje ju še ena skupna podrobnost. Oba sta se namreč s selitvijo odpovedala nastopu v evropskih pokalih v tej sezoni. Brazilec je namreč v ligi prvakov že igral za Liverpool – slednji se bo v 1/8 finala pomeril s Portom –, zato Barcelona računa nanj le v španskem prvenstvu, tudi Kurtić pa bo izpustil dvoboj Atalante z Borussio Dortmund v 1/16 finala evropske lige.