Cretu registriran za Maribor, Kobiljar okrepil Olimpijo

Iz NZS so potrdili, da je Romun Alexandru Cretu dobil pravico nastopanja za »vijoličaste«.

J. M., STA

Ljubljana - Registracijska komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS) je danes tudi uradno potrdila prestop vezista Alexandruja Cretuja k Mariboru. Romun ima tako pravico nastopanja a svoj novi klub od 16. februarja dalje. Prestop je dvignil kar nekaj prahu, saj pri Olimpiji trdijo, da so bili izigrani. Certu sicer za Ljubljančane v tej sezoni ni zbral niti za cel polčas igralnih minut, z aktualnimi državnimi prvaki pa je podpisal pogodbo do leta 2021.

Olimpija pa se je po novici o odhodu Cretuja tudi sama okrepila. Nov član moštva je postal 21-letni nekdanji mladi reprezentant Bosne in Hercegovine, ki se najbolje znajde na položaju napadalnega vezista. Pogodbo z »zelenimi« je sklenil za dve sezoni in pol. Kobiljar je kar nekaj časa igral v ZDA, saj je tam z družino živel od otroštva, tako da ima poleg državljanstva BIH tudi državljanstvo ZDA. Nazadnje je igral v domači ligi za GOŠK Gabela, ob podpisu pogodbe pa je, po poročanju Olimpijine spletne strani, dejal: »Najprej bi se rad še enkrat zahvalil predsedniku Milanu Mandariću in vsem ostalim v klubu za zaupanje. Dal bom vse od sebe, da bom izpolnil vsa pričakovanja.«

Ankaran in Aluminij začenjata v Ajdovščini

V torek, 20. februarja se bo, z zaostalo tekmo 18. kola, začel spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. Ankaran pa prve tekme tokrat ne bo igral »doma« v Dravogradu, pač pa bo ekipo Aluminija pričakal na štadionu v Ajdovščini. Srečanje bo ob 13. uri. Preostale ekipe pa z spomladanskim delom sezone začnejo 24. februarja, ko bodo na sporedu tekme 19. kola.