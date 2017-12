Crystal Palace ustavil City na poti do rekorda

A. V.

Manchester - Nogometaši Manchester Cityja so se v zadnji tekmi leta 2017 za las izognili porazu, ki bi bil prvi v tej sezoni v premier ligi, toda po neodločenem izidu 0:0 s Crystal Palaceom so tudi ostali brez nadaljevanja rekordnega niza 18 zmag in brez možnosti, da popravijo dosežek Bayerna izpred štirih sezon.

City pod vodstvom katalonskega stratega Pepa Guardiole je bil na dobri poti, da vsaj izenači 19 tekem dolg niz zaporednih zmag v domačem prvenstvu v eni od petih najmočnejših evropskih lig. Rekord tako še ostaja pri Bayernu, ki ga je v sezoni 2013/14 do tako dolgega niza zmag prav tako vodil Guardiola.

Teoretično bi morali imeti sinjemodri na predzadnji tekmi premier lige v tem letu lahko delo, saj so gostovali pri ekipi, ki se bori za obstanek; toda na koncu so bili lahko nogometaši iz Manchestra veseli, da so ostali neporaženi. Že v sodnikovem dodatku je imela namreč domača ekipa enajstmetrovko po prekršku Raheema Sterlinga nad Wilfriedom Zahajem, toda poskus Luke Milivojevića ni bil uspešen, žogo je vratar gostov Ederson ustavil z nogama.

Za dodatne skrbi Cityja pa je poskrbela še poškodba Kevina De Bruyna, ki so ga po prekršku Jasona Puncheona z igrišča odnesli na nosilih, za zdaj pa še ni znano, kako huda je poškodba.