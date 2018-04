Derbi spet poskrbel tudi za zajetne kazni

N. Gr., STA

Ljubljana - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je izrekel kazni po 25. krogu državnega prvenstva. Največji kazni bosta po derbiju plačala Olimpija in Maribor. Zaradi uporabe pirotehnike in žaljivega skandiranja navijačev bodo Ljubljančani v blagajno NZS nakazali 3550 evrov, Mariborčani pa 3300.

Večjih izgredov na sami tekmi tokrat ni bilo, je pa policija posredovala pri skupinskih pretepih pred in po tekmi na ljubljanskih ulicah, ko sta se udarili navijaški skupini Green Dragons in Viole.

Navijači so olajšali tudi blagajno Gorice za 400 evrov in kranjskega Triglava za 300, zaradi štirih rumenih in treh rdečih kartonov pa so bili s 420 evri kaznovani tudi Ankaran Hrvatini. Primorci prav tako na naslednjih dveh tekmah ne bodo mogli računati z Žanom Humarjem in Vedranom Gercem, eno tekmo prepovedi igranja pa je dobil Patrik Bordon.