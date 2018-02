Di Biagio začasno na klop »azzurrov«

J. P.

Rim - Selektor mlade italijanske nogometne reprezentance Luigi di Biagio bo začasno prevzel tudi vodenje članske izbrane vrste, ki je že od sredine lanskega novembra, ko so Giampieru Venturi zaradi spodletelih (dodatnih) kvalifikacij za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji pokazali vrata, brez dirigenta.

Italijanska nogometna zveza (FIGC) se je v zadnjih mesecih spogledovala s številnimi slovitimi in uglednimi strokovnjaki, tudi Carlom Ancelottijem, Antoniem Contejem, Maxom Allegrijem, Claudiem Ranierijem in Robertom Mancinijem, a pravega rešitelja doslej še ni našla. Zato se je odločila za ta hip najmanj tvegano potezo.

Di Biagio, 46-letni nekdanji obrambno usmerjeni zvezni igralec Lazia, Rome, Interja in reprezentance, je leta 2011 prevzel podmladek »azzurrov« do 20 let, dve leti pozneje pa se je preselil na klop izbrane vrste do 21 let. Njegov članski angažma je torej logični naslednji korak. Italijane bo vodil vsaj na marčevskih prijateljskih tekmah z Argentino in Anglijo.