Dobovec s prvim pokalom v futsalu

N. Gr., STA

Podčetrtek - Zmagovalci letošnje izvedbe pokalnega tekmovanja v futsalu so nogometaši ekipe Dobovec MB Monting. V finalu zaključnega turnirja pokala Term Olimia v Podčetrtku so danes s 4:2 premagali Litijo. Za Dobovec je ta naslov prvi pokalni, Litijani ostajajo pri prej osvojenih desetih.

V sobotnem polfinalu je Dobovec s 7:0 ugnal moštvo Siliko Rem Power, Litija pa s 5:4 Bronx Škofije.

V finalu je ekipa iz Rogaške Slatine s 4:2 premagala Litijo, po dva gola za sploh prvi pokalni naslov Dobovca sta prispevala Robert Grbić in Kristjan Čujec.

Prav Čujec je bil izbran za najboljšega igralca finalnega turnirja, Damir Puškar je prejel nagrado za najboljšega vratarja dvodnevnega dogajanja v Podčetrtku. Aleš Marot iz ekipe prvakov pa je bil z 11 goli najboljši strelec pokalnega tekmovanja.

Odločilno tekmo so podjetneje začeli igralci Dobovca, prednjačil je Kristijan Čujec, ki je povzročal precej težav litijski obrambi in vratarju. Litijani so prvič resno zapretili v sedmi minuti, a je bil vratar Damir Puškar na pravem mestu. V zadnji tretjini prvega polčasa so padli zadetki. Klemen Duščak si je sam priboril žogo ter kljub pokrivanju obrambe uspel priti do strela z desne in zadeti za 1:0.

Dobovcu je uspelo režirati preobrat. Prvič je bil uspešen razpoloženi Čujec, na 2:1 pa je povišal Robert Grbić.

Po notah in željah Dobovca se je začel tudi drugi del. Litija je nadaljevala z igralcem vratarjem v polju, napako pri tej igri so varovanci Kujtima Morine izkoristili in povišali v 24. minuti. Grbić, ki je dosegel svoj drugi gol, bi lahko v 26. minuti zadel za 1:4, a je njegov strel ustavil okvir vrat.

V 29. minuti so za zanimivo končnico poskrbeli Litijani, ki so prek novinca Anžeta Široka znižali na 2:3. Ni bilo dovolj za popoln preobrat. Ko je v 40. minuti zadel Čujec, se je slavje Dobovca - klub letos slavi 40 let - že lahko začelo.

»Še enkrat od srca čestitam igralcem, da nam je uspelo priti do tega naslova. To je prvi pokal za Dobovec. Še posebej sem vesel zaradi teh navijačev, ki nas bodrijo in so nam v veliko oporo. Dobro smo odigrali, bili smo pametni, agresivni in potrpežljivi,« je dejal Kujtim Morina, trener Dobovca MB Montinga.

Najprej bi rad čestital Dobovcu za naslov. Sobotni polfinale je za nas terjal prevelik davek, imeli smo preveč težav s poškodbami. Poizkušali smo tudi igro z vratarjem, a ni šlo. Mojim igralcem vsa čast za borbenost in prizadevanja, pa je finale pospremil Damir Pertič, trener Litije.

Pokalni finale je imel tudi slavnosten uvod. Predsednica KMN pri NZS Samantha Tina Lovše je Tanji Vrabel, članici Slovenskih Goric, izročila nagrado za najboljšo igralko minulega leta. Že desetič pa je bila podeljena zlata žoga, ki jo KMN pri NZS podeljuje najboljšemu igralcu v minulem koledarskem letu. Prejel jo je reprezentančni vratar in član Dobovca Damir Puškar. Med polčasom pa je posebno priznanje ob koncu aktivne sodniške kariere dobil Andrej Pajtler.