Dobovičnik: To je naš limit, a prostor za napredek ostaja

Ljubljana - Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je, po včerajšnjem porazu v četrtfinalu proti Rusiji, končala z nastopi na domačem evropskem prvenstvu. Selektor Andrej Dobovičnik ocenjuje, da je to tudi zgornja meja zmožnosti, če upoštevamo razmere v slovenskem futsalu. »Vedno pravim, da se vedno da bolje, ampak kar ti fantje počnejo, je blizu limita. Uvrstitev na sedmo mesto v Evropi in 12. ali 13. na svetu je res blizu zgornje meje. Upam, da bo to prvenstvo v futsal pripeljalo dodatne ljudi, moči, da se bodo klubi lahko še bolje organizirali,« pravi slovenski selektor in poziva k temu, da bi s spremembami futsal v Sloveniji lahko dvignili na višjo raven.

Reprezentanca je sicer z borbenostjo proti svetovnim velesilam tega športa požela ogromno simpatij, o čemer priča tudi razprodana dvorana Stožice na tekmah slovenske reprezentance. Tudi obisk na ostalih tekmah pa dokazuje, da so zvezdniki futsala magnet za gledalce. Dobovičnik zaključuje s tem, da je ponosen na svoje fante in računa na to, da se ekipa ne bo preveč spreminjala, saj igralci še niso stari in se jim še ne mudi v športni pokoj.

Slovenija je tako končala svoje šesto EP. Zabeležila je svojo drugo zmago (še drugič je padla Italija) in prvi remi, dvanajstič pa priznala premoč nasprotniku.