Domžale so se vrnile v boj za prvaka

Ljubljana – Domžale bodo še dihale Mariboru za ovratnik in hkrati napete kot strune prežale na spodrsljaj vodilne Olimpije. V zaostali tekmi 20. kola so v izenačenem dvoboju z 1:0 premagale Celje. Goriška klavrna pomlad se je s porazom z 0:1 nadaljevala tudi v zaostali tekmi 19. kola v Krškem.



Gostujoči trener Dušan Kosić je na slikovit način opisal domžalsko-celjsko tekmo. »Drugi polčas je ponudil dirko gor in dol, bilo je samo vprašanje, kdo bo prvi izkoristil priložnost. Imeli smo pet, šest obetavnih akcij. Trudili smo se do konca, toda to je bilo premalo,« je bil iskriv Ljubljančan na celjski klopi.



Gostitelji so dolgo lomili Celjane, ki jim navkljub ostremu ritmu tekem ni zmanjkalo sape, na kar je upal domači trener Simon Rožman. Zmagoviti gol je v trenutkih podjetnejše igre dosegel Shamar Amaro Nicholson. Po podaji rezervista Petra Franijaća je z glavo s 6 m premagal Metoda Jurharja.



»V prvem polčasu smo iskali podajo za zadnjo celjsko linijo, nismo bili natančni, nismo si priigrali izrazitih priložnosti. V drugem smo vedeli, da bomo v nekem obdobju igre morali spustili linijo nižje, da bi lahko prišli do več prostora in iskali priložnost v nasprotnem napadu,« je bil analitičen Celjan na domžalski klopi, ki je brez poraza že trinajst tekem v nizu ob le enem neodločenem izidu – v Stožicah minulo soboto.



Goričani tonejo vse nižje



In v Krškem? Drugi rumeni karton Matije Škarabota v 66. minuti je Krčane zapeljal na zmagovito pot. Odločilno je bilo nespretno posredovanje pred goriškimi vrati po podaji iz kota. Rok Grudina je posredoval z glavo, a tako nerodno, da je Gregor Sorčan žogo odbil do noge Josipa Balića, ki jo je s 5 m poslal v mrežo. S tekmo manj so Krčani od Goričanov, ki so v drugem delu sezone osvojili vsega 4 točke, oddaljeni le še dve točki na 6. mestu.

Domžale : Celje 1:0 (0:0)

Športni park, gledalcev 400, sodnik Roberto Ponis (Koper); strelec: 1:0 - Nicholson (Franjić, 76); Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Bizjak, Vetrih, Hodžić (od 61. Žužek), Ibraimi (od 72. Franjić), Nicholson (od 79. Rom); Celje: Jurhar, Vidmajer, Džinić, Stojinović, Andrejašič (od 81. Travner), Pišek, Cvek, Požeg Vancaš, Pečnik (od 60. Lotrič), Lupeta, Vizinger (od 87. Kerin); streli: 12:11; na vrata: 7:5; posest žoge v %: 56:44; koti: 3:6; prekšrki: 17:19.

Krško : Gorica 1:0 (0:0)

Štadion Matija Gubec, gledalcev, sodnik Miran Bukovec (Lendava); strelec: 1:0 - Balić (82); Krško: Zalokar, Šturm, Ejup, Krajcer, Kulinitš, Balić, Mujan (od 87. Hing-Glover), Volarič, Ogrinec, Mandić (od 90. Gorenc), Vekić (od 68. Škrbić); Gorica: Sorčan, Škarabot, Jogan, Kavčič, Gregorič, Tešija, Kolenc (od 71. Grudina), Žigon, Osuji, Marinič (od 69. Curk), Burgić (od 78. Nagode); rdeči karton: Škarabot (66./2RK); streli: 12:5; na vrata: 8:4; posest žoge v %: 55:45; koti: 4:4; prekšrki: 13:12.