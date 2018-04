Dvojec Zahović-Mlakar za novi Maribor

Kranj – Maribor je prepričljivo izpolnil svojo nalogo in v zaostali tekmi 20. kola 1. SNL napolnil mrežo Triglava. V zmagi s 5:0 (3:0) je zablestela naveza prihodnosti Luka Zahović-Jan Mlakar. Maribor je ob enakem številu tekem zaostanek za Olimpijo zmanjšal na 7 točk.



Gorazd Nejedly



V dobrih petih minutah je Maribor z moštvom prihodnosti in enim samim tujcem v začetni enajsterici razblinil vse neznanke. Najprej je v 13. minuti z bližine žogo v mrežo z glavo porinil Luka Zahović, v 19. minuti pa je Jan Mlakar povišal prednost na 2:0. Med prvim in drugim golom pa je »pokalo«. Najhujši davek so plačali gostitelji. Prvi gol je razkril izjemno moč 19-letnega Mlakarja. Kot Usain Bolt je ušel domači obrambi in lepo podal tri leta starejšemu Zahoviću za peti gol v treh tekmah. Dobro minuto pozneje si je veliko neumnost v gostujočem kazenskem prostoru privoščil Saša Ivković, ki je z neumnim prekrškom ustavil Mateja Poplatnika.

Napako Srba je popravil Jasmin Handanović. Ubranil je enajstmetrovko najboljšemu strelcu lige Poplatniku. Za 2:0 je imel zasluge 20-letni Martin Kramarić. Pobegnil je domačim branilcem in nesebično podal Zahoviću, čeprav bi lahko sam zaključil akcijo. Mariborskega strelca je s hrbta pokosil David Zec in si prislužil izključitev. Zahović je izvedbo kazenskega strela prepustil Mlakarju, da je lahko zabil prvi prvoligaški gol.