Eden najboljših večerov v zgodovini Liverpoola

Liverpool - Razplet prve polfinalne tekme lige prvakov med Liverpoolom in Romo lahko strnemo z naslovom v časniku Liverpool Echo: "Razsodba v Liverpoolu: Eden najboljših večerov v zgodovini štadiona Anfield, potem ko je pravljica Mohameda Salaha trajala približno uro."

Če to zapiše dnevnik v mestu s petkratnimi evropskimi prvaki, je kar zgovorno. Angleški mediji dan po visoki zmagi "rdečih" nad Rimljani s 5:2 kar tekmujejo v pisanju hvalospevov na račun odlične zasedbe trenerja Jürgna Kloppa. Drug članek v Liverpool Echu je bil denimo naslovljen z "Liverpoolovi nogometaši so zdaj resnično postali pravi verniki, verjamejo, da je možno doseči vse. Za to se lahko zahvalijo energiji, navdahnjenosti in intelektu trenerja Jürgna Kloppa".

V osrednjem dnevniku na Otoku, The Guardian, so prepričani, da potrebuje Roma po tako visokem porazu nov čudež, podoben tistemu izpred nekaj tednov z Barcelono. Opevajo mojstrovine Mohameda Salaha, ki krasi del naslovnic večine dnevnih časopisov v Angliji.

V Italiji niso kritično napadli Rome, v večini medijev vidijo luč na koncu tunela v dveh golih Edina Džeka in Diega Perrottija, s katerimi so Rimljani ublažili poraz in z izidom 2:5 dejansko odnesli več kot nazadnje iz Barcelone (1:4).

"Roma je bila v nokdavnu, toda rumeno-rdeči so se vrnili v igro z goloma Džeka in Perrottija," je zapisal rimski športni dnevnik Corierre dello Sport, največji športni dnevnik v Italiji, Gazzetta dello Sport, je vendarle poslala v javnost drugačno sporočilo. "Roma KO!" je naslovila sredino izdaja časopisa in nato v besedni igri v italijanščini (Conto Salato in Salah) zapisala: "Visok račun." Roma po mnenju časopisa zares potrebuje nov čudež v Rimu.

Zanimivo, še najbolj prizanesljivi do Rome so bili v športnem dnevniku Tuttosport, ki domuje v Torinu in povečini namenja svoj prostor Juventusu. "Roma, ne popuščaj!" so zapisali po tem, ko so Rimljani na koncu tekme vendarle iztržili izid, ki jim omogoča vsesplošni napad na finale v Kijevu. Da je Liverpool z nogo in pol že v ukrajinski metropoli, pa se strinjajo tako v Angliji kot Italiji.