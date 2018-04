Egiptovski kralj načel Rim, ki upa na vnovičen čudež

Ljubljana – »Zlato žogo Mohamedu Salahu!« Tako bi lahko povzeli evforične angleške medije po epski tekmi Liverpoola v prvi polfinalni tekmi lige prvakov z Romo, po kateri so »rdeči« povsem blizu poleta v Kijev. Prejeta gola za končnih 5:2 nista pokvarila ocene v očeh trenerja Jürgna Kloppa, toda spomin na polom Barcelone v Rimu je vendarle svež.



Kdo ve, kako bi se končala tekma, če bi Salah igral vseh 96 minut in ga Klopp ne bi potegnil na klop v 75. minuti pri rezultatu 5:0 ... Morda bi jo Roma skupila podobno kot pred enajstimi leti na bližnjem Old Traffordu v Manchestru, ko je bilo 7:1 za četo legendarnega sira Alexa (po zmagi Rome z 2:1 na prvi tekmi).



Italijani spet pozvali Uefo



Drži le podatek, da je Salah pustil na igrišču vtis za čisto desetko, četudi je zrežiral dva gola na sporen način. Prvega po predhodnem nedosojenem prekršku Milnerja nad Džekom in Strootmanom pri odvzeti žogi, tretjega za 3:0 iz ofsajda, zaradi katerega so italijanski mediji vnovič pozvali Aleksandra Čeferina, naj Uefa premisli o uvedbi videosodnika (VAR) na tekme lige prvakov. To ne spremeni dejstva, da je bil Liverpool na krilih Salaha premočan, prehiter in taktično predober za tokratno izvedbo Rome, kar je iskreno priznal tudi italijanski trener Eusebio di Francesco. »Serijsko smo izgubljali večino dvobojev ena na ena in nenehno zamujali v prevzemanju tekmecev – jasno, da nismo mogli parirati ritmu in sili, s katerima se nas je lotil Liverpool. Toda, kakšni športniki bi bili, če ne bi verjeli v zasuk? V sredo boste videli drugačno Romo in v njej ne bo nikogar, ki ne bi verjel v visoko zmago,« je zatrdil nekdanji nogometaš Rome, ki je v zadnji petini tekme presedlal od sistema s tremi branilci (3-4-2-1) na »staro« Romino postavitev s štirimi v liniji (4-3-3), kar se je izkazalo za zadetek v polno, toda veliko prepozno za realno upanje na presenečenje.



Četudi Rimljani upajo na nov čudež kot z Barcelono (zmaga s 3:0 po porazu z 1:4), v središču pozornosti ostaja Salah, ki igra v življenjski formi. Ne le, da je prispeval po dva gola in podaji, v tej sezoni je zrušil več rekordov, gotovo pa bo še kakšnega. Zbral je že 43 golov, le štiri manj od absolutnega klubskega rekorda v lasti Iana Rusha iz sezone 1983/84, ki so jo »rdeči« končali prav z zmago v finalu lige prvakov proti Romi. Če bi učinek 25-letnega Egipčana primerjali z dosežkoma »Nezemljanov« Lionela Messija in Cristiana Ronalda, bi šlo za tesen izid. Salah je v 47 tekmah zabil 43 golov in prispeval 15 podaj za gol, skupaj pa eno statistično točko na pičlih 64,4 minute igre. Messi (50 tekem, 40+18, 71,98 minute) in Ronaldo (39 tekem, 42+7, 67,37 minute) bi zaostala za razigranim adutom Liverpoola. Če bi upoštevali zgolj frekvenco zabijanja golov, bi na vrhu kotiral Ronaldo, ki je (do sinočnje tekme v Münchnu) v povprečju zabil gol vsake 78,6 minute (Messi 104,4, Salah 86,9).



50 milijonov ni bilo zaman



Salah je najbolj vroč nogometaš v Evropi, Klopp zanj ni zaman odštel Romi okroglih 50 milijonov evrov. Egipčan se z 31 goli v premier league približuje absolutnemu rekordu (34) Alana Shearerja in Andyja Cola, že danes je prvi nogometaš s tremi nazivi igralca meseca v premier league (november, februar, marec) in tudi Afričan z največjim številom doseženih golov v sezoni angleške lige (prej Didier Drogba, 29) in sezoni lige prvakov (Salah 10, Samuel Eto'o 8). Ni čudno, da je po tekmi z Romo navdušil večino angleških medijev, ki so na različne načine prikazovali njegov nogometni razvoj in lahkotnost doseganja golov. Dnevnik Liverpool Echo je šel najdlje, ob Salahovi fotografiji je zapisal »najboljši večer v zgodovini štadiona Anfield«, kar je smela trditev za medij iz mesta pekratnih evropskih prvakov.