Ekstremi se privlačijo

Zelo mi je žal, da se Zlatku Zahoviću dogajajo takšne stvari, saj je nesporna legenda Maribora in slovenskega nogometa. Vse skupaj je neprijetno tudi za tiste, ki to opazujemo od zunaj, saj se škode ne da povsem odpraviti, če gre nekdo tako globoko. Šel je čez vse meje in bojim se, da se tega sploh ne zaveda.Če se poglobiš v njegove besede, so srhljive, njihov pomen lahko vsak razume po svoje. Ne le kot žalitev, lahko tudi kot grožnjo. Zdi se, da je Zahović eden tistih, pri katerih se ekstremi privlačijo. V sebi ima genialnost, ki jo je kazal kot igralec in kot športni direktor, ta genialnost pa ima na drugi strani, kot kaže, tudi negativni pol. Morda so takšne danosti pogojene druge z drugo, a to takšnih dejanj ne opravičuje.NK Maribor se je odzval primerno, ni se le ogradil in distanciral od izjav, temveč jih je tudi obsodil. Klub se zaveda teže incidenta kot tudi večina navijačev, ki ta klub sestavljajo.Zahović sicer še zdaleč ni prvi, ki se je znašel v tovrstnih težavah. Ima jih precej športnih strokovnjakov, ki ne morejo pričakovati, da so vsi novinarji na enaki ravni kot vrhunski športniki, a to ne pomeni, da novinarji ne smejo postavljati vprašanj. Tudi Jose Mourinho je aroganten pri medijskih vprašanjih, vede se, kot da je on edini na dovolj visoki ravni in edini lahko presoja svoje poteze. Mediji pa niso novinarji osebno, temveč zastopajo javnost, ki ne more biti na strokovni ravni ljudi, ki ustvarjajo v vrhunskem športu. Šport pa je vseeno odvisen od te javnosti, ki ustvarja finančne okvirje za njegovo delovanje.Vrhunski šport zato ne sme zviška gledati na medije, a morajo tudi mediji nositi svoj del odgovornosti. Od javnih subjektov upravičeno pričakujejo določeno držo, vendar bi morali na enak način delati tudi sami. Če nekdo podpihuje samo zato, da pritegne pozornost, se mu bo to na dolgi rok maščevalo. Kdor to počne, je kratkoviden ali pa so v ozadju drugi razlogi, zakaj dela zgodbo. Pri aferi z Ibraimijem sem se spraševal o smiselnosti objave. Zahović je resda šel prek meje dobrega okusa, a šlo je za pogovor ena na ena, za dogajanje v slačilnici, ki ni za v javnost. A to je pri nas že folklora in ne samo v športu.Nizki ravni komuniciranja smo priča tudi v politiki, v kateri se na to raven spuščajo tudi ljudje, ki si želijo voditi državo. Morda vse skupaj kaže na določeno stanje v družbi.Bi morali Zahovića kaznovati? Nihče ni ostal pasiven, tudi NZS je obsodila njegove ravnanje, a od tu je to predvsem interna zadeva NK Maribor. Vodstvo kluba bržčas ne bo dopustilo, da se kaj takšnega ponovi, na kakšen način bo to doseglo, je špekulacija. Verjamem, da ne bo ostalo le pri opravičilu za javnost.

Zlatko Zahovič, športni direktor NK Maribor. Foto: Tadej Regent/Delo