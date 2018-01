EP v dvoranskem nogometu: Slovenci razočarani nad točko (VIDEO)

Izbranci selektorja Andreja Dobovičnika so domala ves dvoboj vodili, Srbi so na 2:2 izenačili 29 sekund pred koncem.

J. P.

Ljubljana - Izjemno vzdušje v uvodnem dvoboju 11. evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu, ki je na razprodane stožiške tribune privabil kar 10.212 gledalcev, je poneslo slovensko izbrano vrsto do točke v dvoboju s Srbijo, s katero se je razšla z 2:2 (2:1), vendar pa je ostal kanček grenkega priokusa. Izbranci selektorja Andreja Dobovičnika so namreč vodili domala ves obračun, tekmeci pa so izenačujoči zadetek dosegli slabih 29 sekund pred koncem.

Slovenci so se na vse pretege trudili maščevati Srbom za uvodni poraz na prejšnjem prvenstvu v beograjski Areni (1:5), z morebitno današnjo zmago bi se že spogledovali tudi s četrtfinalom. Že v četrti minuti so gostitelji nakazali, kako resno mislijo, za vodstvo je namreč zadel Alen Fetić. Ko je v 15. minuti razliko podvojil Gašper Vrhovec, so tribune ponorele. Še pred odhodom na glavni odmor, v 18. minuti, pa je nasprotnike v igro vrnil Denis Ramić.

V nadaljevanju so Srbi pritiskali, Slovenci so se branili, dišalo je že po tem, da bo njihov obrambni izid zdržal. Pa ni. Manj kot pol minute pred koncem je namreč izenačil Dragan Tomić in zapletel stvari v skupini A. Sploh ker bo naslednji slovenski zalogaj zares zahteven, v soboto ob 20.45 bodo namreč nasproti stali favorizirani Italijani. »Imeli smo pobudo, posest žoge, priložnost, presekal nas je nesrečni gol v končnici. Razočarani smo,« je bil nedvoumen kapetan Igor Osredkar.

Ekipi sta se tako v desetem medsebojnem obračunu drugič razšli brez zmagovalca. Ob tem je dvakrat zmagala Slovenija, šestkrat pa Srbija, ki je tokrat igrala nekoliko okrnjena, brez kaznovanih vratarja Miodraga Aksentijevića in kapetana Marka Perića.