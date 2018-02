EP v futsalu: Slovenija na krilih Osredkarja do zmage in četrtfinala

L. Z., STA

Ljubljana - Slovencem je uspelo! Reprezentanca v dvoranskem nogometu je proti Italiji po preobratu zmagala z 2:1 in z uvrstitvijo v četrtfinale evropskega prvenstva razveselila razprodane Stožice. Ne polčasu so domačini sicer zaostajali, a je kapetan Igor Osredkar sredi drugega dela igre poskrbel za izenačenje, ki je v 39. minuti z drugim zadetkom napredovanje in prvo mesto v skupini A.



Za hladen tuš za 10.000 navijačev v Stožicah je v četrti minuti poskrbel Humberto Honorio. Po hitri akciji je ušel svojemu čuvaju Mateju Fideršku in zadel za vodstvo Italije. Slovenci so do konca prvega polčasa stopnjevali pritisk, dvakrat je nevarno zapretil Rok Mordej, a je prvič njegov strel zletel mimo vrat, drugič pa je bil na mestu vratar Stefano Mammarella. Italijani so tako na odmor odšli z minimalno prednostjo.



Tudi v drugem polčasu Slovenci dolgo časa niso našli poti do italijanske mreže, a trud se je obrestoval v 31. minuti. Gol je po podaji Fiderška z bližine dosegel Osredkar. V 34. minuti je Mordej z izvrstnim posredovanjem preprečil italijanski zadetek v prazno mrežo, nekaj trenutkov pozneje je Puškar ustavil strel Fortina, ki je vskočil namesto poškodovanega kapetana Gabriela Lime, zatem pa še nekaj manj nevarnih poskusov azzurrov.

Minuto pred koncem pa je Osredkar ukradel žogo Murilu, ko je Italija igrala z igralcem več v polju, sam stekel proti golu in zabil za zmago in prvo mesto v skupini.



Slovenija se bo v ponedeljek v četrtfinalu pomerila z Rusijo, drugouvrščeno ekipo skupine B, kjer so Rusi remizirali s Poljsko in Kazahstanom.



