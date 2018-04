Evropo zavzemajo tradicionalne sile

Ljubljana – Josep Guardiola je znova odšel na metalski koncert, a že sedmič na njem ni prav nič užival. Ritem Jürgena Kloppa mu nikakor ne ustreza, zato se domnevno najboljši trener na svetu znova spogleduje z izpadom iz lige prvakov. Angleško čast bo med evropsko elito očitno reševal Liverpool.



Že od kar je imel v rokah najboljšo generacijo Barcelone z Lionelom Messijem, Xavijem in Andresom Iniesto, številni privrženci katalonskega nogometa neprestano prepričujejo ostale, kako je Pep Guardiola najboljši trener na svetu. Enako naj bi veljalo, ker je z Bayernom serijsko slavil v nemški ligi in ker bo v tej sezoni z Manchester Cityjem premočno osvojil angleški ligo.



Toda odkar je Guardiola zapustil Barcelono, nenehno ostaja brez evropske slave. Kljub temu ravno liga prvakov najbolj zanima Bavarce, enako zdaj bogate arabske lastnike Cityja, kajti eni in drugi so bili državni prvaki tudi z mnogo manj opevanimi trenerji. Na primer pri Bayernu je trenutno povsem enako uspešen »upokojenec« Jupp Heynckes.



Nemški trener Jürgen Klopp je Guardiolo ugnal že na sedmi medsebojni tekmi, pri čemer je vedno imel v rokah manj zvezdniško in mnogo cenejšo zasedbo (v Nemčiji je vodil Borussio Dortmund, zdaj Liverpool). City je v tej sezoni prejel samo 38 golov, vendar od tega kar sedem od Liverpoola, kar znaša 18 odstotkov vseh prejetih zadetkov. Obenem je zasedba iz mesta Beatlov zelo razpoložena v ligi prvakov, saj je ravno Liverpool z 31 goli največkrat zatresel nasprotnikovo mrežo.



Videli smo že večje preobrate



Še enkrat več je Klopp ugnal Guardiolo s precej manjšo posestjo žoge (34% : 66%), kar pa ni nobeno presenečenje. Da nemški strateg raje goji povsem drugačen način nogometa, je pripovedoval še v času, ko je vodil Borussio Dortmund, Guardiola pa je bil v varnem zavetju Barcelone.



»Če bi bila Barcelona, ko je pogosto zlahka zmagovala s 5:0 ali 6:0, prvo moštvo, ki bi ga videl kot otrok, bi se pri izbiri športa raje odločil za tenis. Kaj takega preprosto ni zame. Ne maram zmagovati z 80-odstotno posestjo žoge. To je kot orkester, ki igra tiho pesem. Jaz imam raje heavy metal in glasno glasbo,« je pred leti razlagal Jürgen Klopp. »Všeč mi je nogomet, ki mu v Nemčiji rečemo 'angleški' – dež, težke razmere na razmočenem igrišču, rezultat 5:5, na koncu pa imajo vsi igralci blato na obrazu in gredo domov poškodovani in jih čaka nekajtedenski počitek.«



V ligi prvakov smo sicer videli že večje preobrate, zato po zmagi s 3:0 niti v Liverpoolu še ne slavijo napredovanja v polfinale niti v Manchestru ne obupujejo. Nenazadnje je City v tej sezoni doma že ugnal Liverpool s 5:0. »Težko je, a še verjamemo,« je rekel Guardiola, nekaj minut kasneje je svoje pristavil še Klopp: »Nočem dvigovati prahu, ker potem bi imel Pep zelo lahko delo pri motiviranju svojih igralcev.«



Nov navaden dan v pisarni



Kljub temu so prve četrtfinale tekme precej jasno določile, kateri štirje klubi se bodo uvrstili v polfinale. Real Madrid, Barcelona in Liverpool so slavili s tremi zadetki razlike, Bayern je v gosteh z 1:2 ugnal Sevillo. Nogometna zgodovina nas resda uči, da ne smemo sklepati prehitro, toda po zakonu verjetnosti bodo prihodnji petek v polfinanem žrebu sodelovali Real, Barça, Liverpool in Bayern, torej štirje od petih najuspešnejših klubov v zgodovini lige prvakov.



Real ima dvanajst lovorik, ostali trije po pet, vmes je s sedmimi evropskimi naslovi še Milan, toda italijanski velikan je daleč od stare slave. Težko se je tudi znebiti občutka, da lahko španska velikana v borbi za končno lovoriko ogrozi samo še Bayern, vsi trije glavni favoriti pa imajo nekaj skupnih lastnosti – izkušeno zasedbo, v kateri imajo nosilci igre blizu sto nastopov v ligi prvakov (ali celo več) ter tradicijo zmagovanja. Za Cristiana Ronalda, Sergia Ramosa, Lionela Messija, Andresa Iniesto, Francka Riberyja in Arjena Robbna so četrtfinalne, polfinalne in finalne tekme lige prvakov kot nov navaden dan v pisarni.