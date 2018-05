Evropska liga: Atletico Madrid : Arsenal 1:0 (V ŽIVO)

Nogometaši Atletica so na prvi tekmi v Londonu iztržili remi z 1:1, Arsenal pa bo tudi na Wandi zelo nevaren.

N. Gr.

Madrid - Pred vrati sta tudi polfinali evropske nogometne lige, v središču pozornosti slovenske športne javnosti pa bo dvoboj madridskega Atletica in Arsenala. Jana Oblaka čaka zelo težka naloga, Atletico bo branil remi z zadetkom v gosteh iz Londona, Arsenal pa na vse kriplje želi do lovorike in vozovnice za ligo prvakov.

Arsene Wenger se po koncu sezone poslavlja od klopi Arsenala, s topničarji pa evropske lovorike še ni osvojil. Zadnjo priložnost mu predstavlja evropska liga, v kateri bi Arsenal z morebitno zmago dobil tudi vozovnico za ligo prvakov v naslednji sezoni, saj v državnem prvenstvu ne bo končal med prvo četverico.

Jan Oblak bo eden ključnih mož Atletica. Foto: Reuters

Na prvi tekmi je bil Arsenal boljši, Atletico pa je tudi po zaslugi izvrstnega Jana Oblaka izvlekel remi z 1:1. Topničarji potrebujejo v Madridu zmago ali remi z vsaj 2:2, to pa bo proti Atleticu zelo težko, saj so v evropskih tekmovanjih na svojem štadionu nepremagani že 12 tekem zapored.

Po drugi strani je tudi Arsenal v evropski ligi v tej sezoni uspešen v gosteh, topničarji bodo želeli izkoristiti težave Atletica v obrambi, saj manjkata oba standardna bočna branilca. Od prve minute bosta začela Lucas Hernandez in Thomas Partey. Pri Arsenalu bo v konici napada Alexandre Lacazette, za njim pa Danny Welbeck in Mesut Özil.

Atletico je danes brez Diega Simeoneja, ki je kaznovan, s strani bo domače vodil German Burgos.

PRVI POLČAS

Prvo veliko priložnost na tekmi so imeli domačini, Diego Costa je v skoku preskočil Laurenta Koscielnyja, nato je bil močnejši še od Nacha Monreala, v zaključku pa je bil premalo natančen, da bi premagal Davida Ospino. V 8. minuti je imel veliko smole Koscielny, ki je čudno stopil in se takoj prijel za gleženj, nato pa v bolečinah obležal na tleh. Wenger je moral takoj opraviti prvo zamenjavo, v igro je vstopil Calum Chambers, pri Koscielnyju pa vse kaže, da je letošnjo sezono že končal.

V prvih 25 minutah ekipi v Madridu nista prikazali prav veliko dobrega nogometa, Atletico se je pomaknil v obrambo in prepustil pobudo Arsenalu, ki pa zaenkrat še ni resno ogrozil vrat Oblaka. Arsenal plete mrežo okrog kazenskega prostora Atletica, a pravega prostora za zaključne strele topničarji nimajo.

Po prostem strelu Kokeja v 38. minuti se je v priložnosti znašel Atletico, Antoine Griezmann je imel nekaj prostora v kazenskem prostoru, njegov strel iz obrata pa je zletel za dober meter mimo desne vratnice Arsenala. Atletico Madrid je prišel do vodstva v sodniškem dodatku prvega polčasa, ko je po odlični podaji Griezmanna v kazenskem prostoru do priložnosti prišel Costa, ki je z diagonalnim strelom premagal Davida Ospino. Atletico po polovici tekme vodi z 1:0, Arsenal zdaj potrebuje zadetek za podaljške.

DRUGI POLČAS

V drugem delu je Arsenal začel nekoliko bolj podjetno, v 52. minuti se je v priložnosti pred Oblakom znašel Aaron Ramsey. Jack Wilshere je slabo streljal, žoga pa je v kazenskem prostoru prišla do Ramseyja, ki je nato iz ne najlažjega položaja streljal slabo in žoga je zletela mimo vrat. Na drugi strani je imel Diego Costa še eno priložnost, a ga je Calum Chambers oviral ravno dovolj, da ni prišel do strela. V zadnjih minutah se je igra nekoliko razživela, Arsenal postaja nevarnejši.

Priložnost za Arsenal je imel še Granit Xhaka, ki je z okrog 20 metrov močno streljal po tleh, žoga pa se je od vratnice odbila za gol Oblaka, ki se je žoge ravno toliko dotaknil, da ta ni zletela v njegovo mrežo. Atletico je iz protinapadov še vedno nevaren, David Ospina je bil na hudi preizkušnji, a je žogo vendarle uspel zadržati. V 71. minuti je Henrik Mkhitaryan v kazenskem prostoru ukrotil žogo in dobro sprožil, a je meril za nekaj centimetrov prek prečke Oblaka, ostaja 1:0. Na drugem srečanju je Salzburg povedel z 2:0 in izničil prednost Marseilla s prve tekme, trenutno kaže na podaljške.

Atletico Madrid : Arsenal 1:0 (-:-)

Costa 45.

Atletico: Oblak; Partey, Gimenez, Godin, Lucas; Vitolo, Saul Niguez, Gabi, Koke, Diego Costa, Griezmann.

Arsenal: Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Welbeck, Özil; Lacazette.

Sodnik: Gianluca Rocchi (Ita)