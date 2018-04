Evropska liga: Atletico zanesljiv, s prednostjo tudi Leipzig (VIDEO) 

N. Gr., STA

Madrid - Nogometaši so odigrali prve tekme četrtfinala evropske lige. Kluba Slovencev sta bila uspešna, Atletico Madrid Jana Oblaka je doma z 2:0 premagal Sporting iz Lizbone, Leipzig Kevina Kampla pa je bil prav tako z 1:0 boljši od Olympiquea Marseilla. Oblak je branil vso tekmo, Kampl pa je v igro vstopil v 70. minuti.

Visoko zmago je zabeležil Arsenal, v Londonu je s 4:1 premagal moskovski CSKA, Lazio pa je s 4:2 ugnal Salzburg.

Atletico je do vodstva prišel že v prvem napadu. Po hudi napaki gostujoče obrambe je Antoine Griezmann podal do Kokeja, ta je sam prišel pred vratarja Ruia Patricia in ga premagal. Po golu je pobudo prevzel Atletico, a resnejših priložnosti ni imel, Oblak je moral le enkrat resneje posredovati. Na drugi strani so ob koncu polčasa Španci izkoristili tudi svojo drugo priložnost, spet so izkoristili še eno hudo napako Sportingove obrambe, to je uspelo Griezmannu. Portugalci so napake delali tudi v drugem delu, Madridčani so imeli še nekaj priložnosti, najlepšo je zapravil Diego Costa. Svoje priložnosti so imeli tudi gosti, Oblak se je moral dvakrat izkazati.

Werner mož odločitve

Tekmo v Leipzigu je odločil nemški reprezentant Timo Werner, v polno je zadel v zadnji minuti prvega dela. Najbolj so uživali gledalci v Londonu. Posebno to velja za prvi del, v katerem je padlo vseh pet zadetkov, ob tem pa je bilo še veliko priložnosti. Blestel je domači trio Aaron Ramsey, Alexandre Lacazette in Mesut Özil. Prva dva sta dosegla po dva gola, nemški reprezentant pa je trikrat asistiral za gol in tudi izboril enajstmetrovko, ki jo je za izid 2:1 realiziral Lacazette. Gosti so izenačili v 15. minuti, ko je Aleksander Golovin natančno izvedel prosti strel. V drugem delu je ritem nekoliko padel, nekaj priložnosti je sicer bilo na obeh straneh, a so ostale neizkoriščene.

Še gol več kot v Londonu je padel v Rimu, kjer je Lazio Salzburg premagal s 4:2. Senad Lulić je v osmi minuti Lazio povedel v vodstvo, v zadnji minuti prvega dela je iz enajstmetrovke izenačil Valon Berisha. Drugi gol za Lazio je v 49. minuti dosegel Marco Parolo, Takumi Minamino je v 71. minuti še enkrat izenačil. Toda veselje Avstrijcev je bilo kratko, že tri minute pozneje je Felipe Anderson dosegel gol za 3:2, do konca tekme pa je bil uspešen še Ciro Immobile.

Povratne tekme bodo naslednji četrtek.

Evropska liga, četrtfinale:

Atletico Madrid - Sporting Lizbona 2:0 (2:0)

Arsenal - CSKA Moskva 4:1 (4:1)

Lazio - Salzburg 4:2 (1:1)

Leipzig - Marseille 1:0 (1:0)