Evropska liga: Kampl s klopi pospremil napredovanje Leipziga

N. Gr.

St. Petersburg - V četrtkovem večeru sta se v osmini finala evropske lige pomerila Zenit Mihe Mevlje in Leipzig Kevina Kampla, na prvi tekmi so si z minimalno zmago (2:1) vodstvo priigrali Nemci. Kevin Kampl je tekmo spremljal na klopi, Leipzig pa je z zadetkom Augustina v prvem polčasu potrdil napredovanje v četrtfinale.

Zenit je izenačil preko Driussija tik pred koncem prvega polčasa, v nadaljevanju pa so bili bližje drugemu zadetku gostje, a je Werner v 82. minuti zapravil enajstmetrovko. Mevlja je odigral celo tekmo in dobro zaustavil tudi Emila Forsberga, a ni uspel preprečiti slovesa Zenita od Evrope.

Atletico tudi v drugo brez težav

Nogometaši madridskega Atletica so tudi brez pomoči Jana Oblaka visoko premagali moskovsko Lokomotivo. Glavnino dela so opravili že v Madridu, kjer so prvo tekmo dobili s 3:0, v nekdanji ruski prestolnici pa so zmagali s kar 5:1. Junak je bil z dvema zadetkoma Fernando Torres, zadeli pa so še Angel Correa, Saul Niguez in Antoine Griezmann. Edini zadetek za Lokomotivo je dosegel Maciej Rybus, ki je v 20. minuti izenačil na 1:1.

Evropska liga, izidi:

Lokomotiva Moskva : Atletico Madrid 1:5* (8:1**; Rybus; Correa, Niguez, Griezmann, Torres 2)

Ahletic Bilbao : Marseille 1:2* (5:2; Williams; Payer, Ocampos)

Dinamo Kijev : Lazio 0:2* (4:2; Leiva, de Vrij)

Zenit St. Petersburg : Leipzig 1:1* (3:2; Driussi; Augustin)

* napreduje v četrtfinale

** skupni izid obeh srečanj