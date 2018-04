Evropska liga: Oblak napredoval, Kampl se poslavlja

Nogometaši madridskega Atletica so kljub porazu izločili lizbonski Sporting, Kamplov Leipzig se poslavlja.

N. Gr., STA

Madrid - Nogometaši v evropski ligi so odigrali povratne tekme četrtfinala. V polfinale so se uvrstili Atletico Madrid Jana Oblaka, Arsenal, Salzburg in Marseille, ki je izločil Leipzig Kevina Kampla.

Madridski Atletico je prvo tekmo dobil z 2:0, danes pa je sicer izgubil z 0:1, potem ko je Fredy Montero v 28. minuti poskrbel za končni izid povratne tekme. Domačini so sicer precej več poskušali, a Jana Oblaka, ki je branil celo tekmo, niso resneje ogrozili z izjemo zadetka.

Leipzig ni zadržal prednosti

Precej bolj zanimiva je bila tekma v Marseillu, kjer je Leipzig Kevina Kampla branil prednost z 1:0. Tekma se je za Nemce začela izvrstno, saj so že v drugi minuti povedli po zadetku Brume.

Že čez štiri minute je sledil hladen tuš za goste, ko je v lastno mrežo zadel Stefan Ilsanker. Bouna Sarr je tri minute zatem Marseille povedel v vodstvo, Florian Thauvin pa je še poslabšal možnosti nemške ekipe.

Ta se je pobrala v 55. minuti, ko je zadel Jean-Kevin Augustin. Toda Dimitri Payet v 60. in Hiroki Sakai v 90., ko je zadel prazno mrežo, sta v polfinale pahnila Francoze. Kampl je za goste igral celo tekmo.

Arsenal ostaja v igri za lovoriko - in ligo prvakov. Foto: Reuters

Arsenal napredoval z remijem

Na preostalih tekmah je Arsenal napredoval po tem, ko je na povratni tekmi v Moskvi proti CSKA igral 2:2, prvo tekmo pa je doma dobil s 4:1, Salzburg pa je izločil Lazio. Čeprav so Italijani doma slavili s 4:2, so tokrat na gostovanju izgubili z 1:4.

Evropska liga:

Sporting Lizbona - *Atletico Madrid 1:0 (1:0) 0:2

CSKA Moskva - *Arsenal 2:2 (1:0) 1:4

*Salzburg - Lazio 4:1 (0:0) 2:4

*Marseille - Leipzig 5:2 (3:1) 0:1