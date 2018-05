Evropske lige ostro nasprotujejo novim tekmovanjem Fife

Predstavniki najmočnejših evropskih lig nasprotujejo večjemu klubskemu svetovnemu prvenstvu in Fifini ligi narodov.

N. Gr., STA

London - Vodilne evropske nogometne lige nasprotujejo načrtu Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki želi uvesti dve novi tekmovanji, in sicer klubsko svetovno prvenstvo s 24 ekipami in ligo narodov.

»Fifa se ne posvetuje dovolj in ni dovolj transparentna. Ta proces me spominja na metode stare Fife, za katero sem mislil, da je stvar preteklosti,« je dejal predsednik združenja evropskih nogometnih lig (EPFL) Lars-Christer Olsson.

Olsson je kritiziral Fifino namero, da na klubskem SP sodeluje 24 ekip, prav tako pa to, da bi globalno ligo narodov igrali vsaki dve leti. »Fifin načrt, da razdeli več kot dve milijardi dolarjev za klubsko SP, bi samo še povečal finančno razliko med evropskimi klubi,« je dodal predsednik EPFL, katerega članice so med drugimi tudi elitni angleška in španska liga.

Odločen ne enostranskim iniciativam

Lige so sicer pozvale tudi druge evropske nogometne funkcionarje, da se »ostro zoperstavijo enostranski iniciativi Fife«.

Na klubskem SP bi moralo od leta 2021 sodelovati 24 klubov namesto zdajšnjih sedem, predsednik Fife Gianni Infantino pa si želi uvesti tudi globalno ligo narodov po vzoru Evropske nogometne zveze in Nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

Tekme Fifine lige narodov bi igrali septembra, oktobra in decembra. Fifa se pri financiranju teh novih tekmovanj naslanja na privatne sponzorje, ki bi v obdobju med letoma 2021 in 2033 morali vložiti približno 25 milijard dolarjev.