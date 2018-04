FIFA odprla postopek proti Rusiji, UEFA izključila Sion

J. P.

Pariz - Mednarodna nogometna zveza (FIFA) je danes odprla disciplinski postopek proti ruski zvezi zaradi rasističnih vzklikov navijačev v prijateljskem dvoboju s Francijo. Domači navijači so namreč prejšnji mesec v St. Peterburgu tekmečeva temnopolta zvezdnika Paula Pogbaja in Ousmana Dembeleja zasuli z opičjimi vzkliki, poroča STA. Rusi so obljubili sodelovanje v preiskavi, prav tako so - po besedah inšpektorja na področju diskriminacije v nogometu Alekseja Smertina - tudi sami uvedli notranjo preiskavo in pospešeno iščejo kršitelje.



Kazen zaradi licenc

Evropska nogometna zveza (UEFA) pa je pozno sinoči sporočila, da je zaradi licenčnih težav za prihodnji dve sezoni izključila švicarski Sion z vseh tekmovanj pod njenim okriljem, obenem bo moral ta čas devetouvrščeni prvoligaš, ki je nastopal tudi v evropski ligi, seči v žep po 235.000 evrov kazni. UEFA je Sion sankcionirala zaradi lanskega kršenja pravil finančnega ferpleja. Časopisne stolpce je v tej sezoni polnil tudi predsednik kluba Christian Constantin, ki si je zaradi žaljenja televizijskega komentatorja Rolfa Fringerja, s katerim je želel po tekmi tudi obračunati, prislužil devetmesečno prepoved delovanja v nogometu.