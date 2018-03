Fifa zaupa ruskim varnostnim ukrepom

N. Gr., STA

Moskva - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ima popolno zaupanje v ruske varnostne ukrepe na svetovnem prvenstvu, ki bo junija in julija v Rusiji. Temu sodeč po današnjem poročanju nemškega časnika Bild grozi teroristični napad.

»Že tako visoki varnostni standardi v Rusiji se stalno še nadgrajujejo in prilagajajo različnim zahtevam in izzivom na tako velikem športnem dogodku,« je o SP, ki se bo začelo čez sto dni, dejal predstavnik Fife za stike z javnostmi. Dodal je, da je že lanski pokal konfederacij pokazal, da so »njihovi koncepti učinkoviti«.

»Fifa je, seveda, stalno v stiku z ustreznimi organi v Rusiji glede ocenjevanja tveganja,« je še povedal predstavnik Fife.

Bild je poročal, da nemška zvezna kriminalistična policija (BKA) predvideva, da je med SP veliko tveganje za teroristični napad. BKA sicer ni komentirala novice.

SP 2018 bo med 14. junijem in 15. julijem v enajstih ruskih mestih.