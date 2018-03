Fiorentina in Cagliari upokojila številko 13

V poklon tragično preminulemu Davideju Astoriju pri Fiorentini in Cagliariju nihče več ne bo nosil številke 13.

Firence - Tragična smrt kapetana Fiorentine Davideja Astorija je pretresla italijanski nogomet. V Vidmu je 31-letni nogometaš med spanjem doživel srčni zastoj, v spomin na občasnega italijanskega reprezentanta so v Italiji odpovedali vse tekme minulega konca tedna.

Kluba Cagliari in Fiorentina, kjer je igral večji del kariere, sta se odločila, da bosta Astoriju v čast upokojila številko 13, ki jo je kapetan nosil tako v Firencah kot na Sardiniji. »Njemu v čast bomo 'upokojili' številko 13, s to potezo želimo spomin na Davideja ohraniti za večno,« so prek Twitterja sporočili iz Fiorentine, zadnjega kluba Astorija, v nadaljevanju zapisa pa dodali še: »Ta dres ostaja za vedno tvoj.«

Danes naj bi bili znani rezultati obdukcije, ki bodo pokazali, zakaj je 31-letni nogometaš umrl. Pogreb bo v četrtek v Firencah. Fiorentina bo sicer Astoriju namenila novo, štiriletno pogodbo, denar - 1,3 milijona evrov letno - pa bo namenjen partnerici in hčerki preminulega nogometaša.