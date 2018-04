Gattuso ostaja v Milanu

Nekdanji zvezdnik Milana Gennaro Gattuso bo rdeče-črne iz Lombardije vodil vsaj do leta 2021.

N. Gr.

Milano - V Milanu so zadovoljni z delom ljubljenca občinstva Gennara "Rinna" Gattusa, zato so mu ponudili podaljšanje pogodbe do poletja 2021. Gattuso bo po navedbah italijanskih medijev prejemal dobra dva milijona evrov letne plače.

Na klopi Milana je zamenjal Vincenza Montello, ki kljub kopici odmevnih okrepitev ni našel poti iz krize italijanskega velikana. Ko je na klop sedel Gattuso, je več priložnosti ponudil mladim igralcem in strnil vrste Milana, ki je bil na začetku koledarskega leta nepremagljiv, nato pa so nekoliko padli v formi.

Vodil jih je na 25 tekmah, zmagali so štirinajstkrat, doživeli šest porazov.