Giorgio Marchetti: Pridobila bosta tudi slovenski prvak in reprezentanca

Bratislava – Evropski nogomet se nahaja na prelomnici. Liga prvakov bo z jesenskimi spremembami postala še večja kovnica denarja, četudi odprta za klube, kakršna sta Maribor in Olimpija, z rojstvom lige narodov bo donosnejše tudi reprezentančno področje. O tem smo se pogovarjali z najprimernejšim; Giorgio Marchetti je direktor tekmovanj na Evropski nogometni zvezi, neformalno pa tretji človek UEFA.



Lahko opišete prihajajočo spremembo v ligi prvakov?



Gre za drobne popravke, saj moramo biti previdni. Želeli smo dvigniti moč in odmevnost fantastičnega tekmovanja, saj bodo imele najmočnejše države zagotovljene po štiri klube, hkrati smo želeli ohraniti model, po katerem imajo možnost igranja v ligi prvakov vsi prvaki evropskih držav. Trg se je odzval pozitivno.



Kaj bo drugače za klube iz manjših držav, kakršna je Slovenija?



Novost je dodatno kolo kvalifikacij, možnosti za preboj v ligo prvakov ostajajo skoraj iste. Res bo odprtih manj prostih mest, toda nekaterih na papirju močnejših klubov ne bo v kvalifikacijah, saj bodo že v ligi prvakov.



Prvaki bodo še naprej tekmovali v svoji veji kvalifikacij?



Da, štiri mesta bodo dostopna preko te veje.



Obstaja še kakšna novost za klube iz manjših držav?



Klubi, ki bodo izpadli na poti v ligo prvakov, bodo avtomatično uvrščeni v kvalifikacije za evropsko ligo. To je doslej veljalo le od 3. kola kvalifikacij naprej.



V tej sezoni je plesal med elito tudi Maribor, ki deluje s proračunom, manjšim od desetih milijonov evrov. Kako dolgo bo to možno?



V Evropi obstaja polarizacija, toda ne le v ligi prvakov, tudi znotraj državnih prvenstev. Kdo bi si upal napovedati, da bo Leicester osvojil premier league? Denar je pomemben, toda pomemben je tudi način, na katerega vodiš klub. Sposobnost menedžmenta je ključnega pomena. Obstajajo številni primeri neuspešnih klubov z veliko denarja. Seveda je težko proti ekonomskemu trendu, toda Uefa zagovarja odprto ligo prvakov prav za vse.



Maribor dominira v SNL kot Juventus v Italiji.



Zanimiva primerjava ... Juventusov uspeh temelji na uspešnem menedžmentu. Aktualno vodstvo z Andreo Agnellijem je prevzelo klub v zahtevnem položaju in klub vrnilo na prejšnjo raven, torej pred selitvijo v serie B, nemara je še dvignilo letvico kakovosti. Juventusova dominanca v zadnjih sezonah je zasluga vodstva kluba v poslovnem in športnem delu. Zdaj je odvisno od tekmecev, ali bodo ustrezno izzvali Juventus.



Začela sva z ligo prvakov. Kaj bi lahko še naredili, da bi se finale približal prihodkom superbowla?



Najnižja cena vstopnice za superbowl znaša 800 dolarjev, najdražja vstopnica za finale lige prvakov pa 550 evrov. Evropa se razlikuje od ZDA; želimo maksimirati prihodke, toda pri tem spoštujemo navijače. Cena najnižje vstopnice za finale lige prvakov je 70 evrov, četudi gre za edinstven dogodek najvišje ravni.



Pokrovitelji?



UEFA trži paket lige prvakov, ne zgolj produkt finala. Pokrovitelji sponzorirajo celotno tekmovanje od rednega dela do finala. V naslednjem ciklu bi lahko vrednost lige prvakov in evropske lige – prek pokroviteljev in prodaje TV pravic – presegla 3,2 milijarde evrov prihodkov na leto. Pridobili bodo vsi klubi.



Kot Uefin direktor tekmovanj ste pravi naslov tudi za naslednje vprašanje: kako so Slovenci organizirali evropsko prvenstvo v futsalu?



Zelo dobro. S slovensko zvezo gojimo močno partnerstvo, NZS spoštuje dogovore. To je bil lep spektakel za Ljubljano, Ljubljančani in drugi ljubitelji futsala so pripravili dobro vzdušje, turnir je bil odlično obiskan, raven tekem je zadovoljila navzoče v dvorani Stožice. Nekaj tekem je bilo izjemno privlačnih. UEFA je zadovoljna, upam, da so bili zadovoljni tudi Slovenci.



Ste opazili kaj, kar bi bilo možno narediti boljše ali drugače?



Veste, kako je: radi rečemo, da smo spremljali najboljši turnir doslej in da bo naslednji še boljši. Tudi jaz bom rekel, da je bil euro 2018 v futsalu najboljši doslej. Nismo imeli pripomb na organizacijo.



To vas sprašujem, ker je NZS že organizirala kadetsko prvenstvo leta 2012, pa januarja EP v futsalu, želi še več, denimo EP za igralce do 21. leta. Lahko Slovenci uspešno kandidirajo za organizacijo večjih dogodkov?



Slovenci skupaj z Madžari kandidirajo za organizacijo EP U-21 leta 2021. Oboji premorejo veliko izkušenj z organizacijo turnirjev, UEFA ne nasprotuje skupnim kandidaturam. Toda gre za kandidacijski postopek, bomo videli, kdo bo prepričal izvršni odbor Uefe.



Največjo spremembo v tekmovanjih vendarle prinaša reprezentančna liga narodov. Z januarskim žrebom je dobila liga bolj oprijemljivo podobo, kaj prinaša evropski nogometni družini?



Veliko pozitivnega. Nekaj let nazaj smo se odločili, da želimo dvigniti raven reprezentančnih tekmovanj. Začeli smo s centraliziranim trženjem kvalifikacij, nato smo se odločili, da bomo večino prijateljskih tekem spremenili v prave. To prinaša večjo zanimivost in tržno vrednost reprezentančnih tekem.



Boste posegli v letni koledar?



Ostajamo pri istih terminih. Danes reprezentance v dveh letih odigrajo po 10 tekem, preostalo so prijateljske tekme. Zakaj slednjih ne bi spremenili v tekmovanje, s katerim bi pridobili vsi, tekme pa bi bile zanimivejše za navijače, ki bi še bolj polnili štadione? Zanesljivo bomo dvignili raven nacionalnih tekmovanj.



Obstaja vtis, da splošna javnost še vedno meni, češ da liga narodov ni pomembno tekmovanje. Se bojite, da bi prevladalo tovrstno mnenje, ali menite, da bo septembra drugače, ko bodo ljudje denimo zagledali lestvice skupin?



Začetek je vedno najtežji, ne glede na to, kaj in kako narediš. Zakaj? Zadevo moraš skomunicirati na pravi način, povedati, kaj delaš in zakaj je to dobro. Ljudi moraš prepričati, da gre za premik navzgor, pri čemer je enako v vsakem poslu, ne le nogometnem. Tekmovanje smo zgradili, obvestili navijače prek medijev in svojih informacijskih kanalov in predstavili celostno podobo lige narodov. Zdaj moramo prepričati ljudi, da je tekmovanje odličen produkt. Ogromen korak na tej poti smo naredili konec januarja na žrebu skupin lige narodov, ko so ljudje dobili prvi vtis, kako bo liga delovala.



Zakaj?



Z žrebom so ljudje spoznali, kakšen bo format lige narodov, zaznali so, da bo na sporedu ogromno izenačenih tekem v ligah A, B, C, v kateri je tudi Slovenija, in D. V eni od skupin lige A se bosta spopadli Nemčija in Francija, v drugi Španija in Anglija, v isti skupini sta tudi Portugalska in Italija. Med seboj se bodo merile reprezentance podobne kakovosti, kar avtomatično prinaša zanimive tekme.



Bi lahko v »manjših« reprezentancah izgubili možnost igranja z »velikimi«?



Drži obratno! Po trenutni ureditvi poznamo sistem kvalifikacij in v prostih terminih prijateljske tekme, v katerih najmanjše reprezentance nimajo možnosti za igranje z velesilami, saj slednje običajno igrajo med seboj. Z ligo narodov bo možno napredovati ali izpasti iz posamezne lige, posledično bo prišlo tudi do tega, da bo »manjša« reprezentanca igrala z »večjo« v terminu, ki je bil prej namenjen prijateljskim tekmam.



Obstaja bojazen, da bi reprezentance namerno izpadle v nižjo ligo, s čemer bi si zagotovile lažje tekmece v naslednjem ciklu lige narodov.



Ne verjamem. Prvič, prihajajoče evropsko prvenstvo je posebno, ker nimamo gostitelja, zato se bodo vsi spopadli za 24 mest na euru, običajno bi šlo za številko 22 ali 23. Drugič, na podlagi dosežkov v ligi narodov bomo razvrstili reprezentance v jakostne bobne pred žrebom kvalifikacij za euro 2020, torej se jim ne bo splačalo kalkulirati.



Bo krstna izvedbe lige narodov kakorkoli vplivala na morebitno naslednjo izvedbo, denimo v ciklu bojev za svetovno prvenstvo leta 2022 v Katarju?



Tako je, načrtujemo enak format lige narodov. Liga bo podobna klubskim tekmovanjem, kjer lahko klubi izpadejo iz višje lige, ali napredujejo iz nižje.



Čutite morebitne pritiske večjih reprezentanc, ker bo prek lige narodov prišla do eura 2020 najmanj ena reprezentanca iz lige D? Teoretično bi lahko gledali na euru več tekem z enosmernim prometom.



Ne. Enako bojazen smo zaznali pred eurom 2016 v Franciji, ko so govorili, češ da je 24 ekip preveč, kakovost da bo padla in podobno. Na euru 2016 nismo videli tekem z enosmernim prometom. Spomnite se le nekaterih reprezentanc z nizkim rankingom, kot so bile Albanija, Wales in Islandija: to so bila prava presenečenja turnirja. Euro 2016 je bil odlično tekmovanje, spremljali smo fantastične tekme.



Kako tesen bo urnik za najboljše nogometaše s finalom lige narodov in končnico?



Klubi že zdaj pozorno spremljajo svoje igralce, ko odhajajo na reprezentančne akcije. Že danes poznamo razdeljen letni koledar in tekme lige narodov bomo igrali znotraj obstoječih reprezentančnih terminov. Od igralcev ne bomo zahtevali več kot doslej.



Finale lige narodov bo junija 2019, torej se bo prekril z rednim delom kvalifikacij za EP 2020?



Drži. To bomo rešili tako, da bodo štiri reprezentance iz lige A, ki se bodo prebile v finale lige narodov, z žrebom uvrščene v kvalifikacijske skupine z zgolj petimi ekipami. Tako junija ne bodo igrale kvalifikacijskih tekem, nastopile bodo le na zaključnem turnirju četverice.



Kako bo vplivalo na žreb skupin eura 2020 dejstvo, da bodo šele leta 2020 igrali končnico lige narodov, ki prinaša štiri vstopnice za euro?



Žreb bo decembra 2019, pri čemer bomo upoštevali ranking reprezentanc, ki bodo morale v končnico, ob tem še ne vemo, ali bo igrala v končnici tudi katera od reprezentanc gostiteljic eura 2020. Mehanizem za ustrezen odziv imamo pripravljen.



Liga narodov bo očitno izenačena in zanimiva, pričakujete tudi večje prihodke?



Projekcije nam kažejo približno dve milijardi prihodkov iz tega naslova do konca cikla 2020. Doslej je šlo približno za milijardo, saj je UEFA centralno tržila zgolj kvalifikacijske tekme, prijateljskih ne. Z več tekmami in večjo vrednostjo tekem bomo torej podvojili tržno vrednost prodaje TV pravic. Več bodo pridobile vse reprezentance oziroma njihove nacionalne zveze.