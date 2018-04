Glavna Milaničeva skrb je začetna enajsterica

Ljubljana – Maribor je v Stožicah preložil Olimpijino šampionsko slavje in se prelevil v lovca, ki bo do zadnjega čakal na preži. A že v današnjem 26. kolu bi se lahko ujel v past, v goste prihaja Celje. Danes bosta še tekmi v Novi Gorici in Velenju, jutri v Krškem in Domžalah.



Nova Gorica: Ankaran Hrvatini – Gorica (sobota, sodnik Rade Obrenović, 15): Gost gostitelj gostitelju. Da, tudi to je posebnost SNL. Toda v tej igri nazivov bržčas ni tekmovalnih neznank. Ankaran se lahko le upira, porazu pa se bo izognil samo ob veliki, zelo veliki nerodnosti sicer spomladi zelo nerodnih Goričanov. Trije Ankaranovi izključeni igralci v prejšnjem kolu v Celju niso bili tako pomemben jeziček na tehtnici, da bi bistveno oslabili moštvo. Trenerju Vladu Badžimu bodo le skrajšali rezervno klop.



Maribor: Maribor – Celje (Dejan Balažič, 16.20): Ni še konec, je upehani Maribor sporočil vsem, ki so upali na njegov padec v Ljubljani. Stožiška točka mu je bržkone dala nov zagon, ki ima podobnost v reprezentančnem geslu. Zanj se ve, da je bil klavrn, za mariborskega še ne. Po vseh travmah se je vijoličnim nasmehnila tudi sreča. Celje je pustilo dušo in srce v prvem pokalnem polfinalnem dvoboju v Stožicah in se mora ozirati tudi za povratnim, ki ga bo igral v sredo. Trener Dušan Kosić je zatrdil, da ne bo nikakršne preračunljivosti, da bodo vsi igralci šli »na glavo.« Darko Milanič zdaj ve, kaj ga čaka, toda ima še več skrbi, kot jih je imel, saj ima za začetno enajsterico na voljo preveč igralcev. Spomladi skupaj s kaznovanim Zlatkom Zahovićem nista imela veliko sreče niti takrat, ko sta imela na voljo samo dvanajst, trinajst kandidatov.



Velenje: Rudar – Aluminij (David Šmajc, 18.45): Rudar se je soočil z realnostjo – vodilna trojica je v svoji ligi, Aluminij pa sodi v njegovo. Vse drugo, razen zmage Velenjčanov, bi bilo presenečenje. Kidričani so v enaki godlji kot Celjani. Sredi tedna igrajo še za pokalni finale.



Krško: Krško – Olimpija (nedelja, Dragoslav Perić, 15.50): Domači poveljnik s klopi Alen Ščulac je prejel jasna navodila mariborskega svetovalca Mirana Pavlina: proti Olimpiji z vsemi sredstvi. Primorec na posavski klopi bo tudi dejansko naredil vse, kar je možno, ampak to bo premalo za samozavestne Ljubljančane, ki ne popuščajo do zadnjega sodnikovega žvižga. Razen proti Mariboru. Olimpijin trener Igor Bišćan se bo lahko poigraval s tem, kdo bo začel tekmo in kdo jo bo končal, vse pa bo v službi derbija z Domžalami naslednjo soboto. Po malem tudi pokalnega s Celjem, ki je samo po rezultatu še negotov.



Domžale: Domžale – Triglav (Slavko Vinčić, 19): Domžalski niz zmag se bo bržčas podaljšal na enajst. Najdaljšega si lasti nekdanja Olimpija iz začetka devetdesetih let minulega stoletja. Toda Domžalčanom ne bo kaj prida pomagala enajsta zmaga, če se bo potem niz končal v Stožicah. Zato se bo trener Simon Rožman razveselil tudi minimalne zmage z golom razlike, samo da se bodo njegovi nogometaši naslednji teden »razstrelili« v Ljubljani. Ali se je mogoče upreti izzivu, da bi Lovra Bizjaka še bolj približali k naslovu najboljšega strelca 1. SNL, ki bi osrečil klubske menedžerje in izboljšal prodajne možnosti? Trenutno je prvi strelec z ducat goli prav današnji gost Matej Poplatnik.