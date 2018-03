Gliha razkril seznam mladih reprezentantov

Selektor nogometne reprezentance do 21 let Primož Gliha je razkril seznam za tekmi z Belorusijo in Bolgarijo.

N. Gr., STA

Ljubljana - Slovenska reprezentanca do 21 let bo 22. marca v Ajdovščini odigrala prijateljsko tekmo z Ukrajino, 27. marca pa bo v Stari Zagori na sporedu še kvalifikacijski obračun za evropsko prvenstvo leta 2019 z Bolgarijo. Selektor Primož Gliha je v ta namen vpoklical 22 igralcev, ki se bodo zbrali v ponedeljek, 19. marca.

»Položaj je zapleten, celo slabši kot jeseni, saj igrajo nekateri igralci precej manj v svojih klubih. Kramarič, Mlakar, Žužek in Ožbolt so v letošnjem letu vsi skupaj odigrali devetdeset minut, po drugi strani pa nam nagajajo tudi poškodbe. Tako se nekateri igralci ne bodo udeležili zbora optimalno pripravljeni, naša naloga pa je, da jih ocenimo, če nam bodo lahko v pomoč na tekmi z Bolgarijo,« je stanje v mladi reprezentanci Slovenije ocenil Gliha in posebej izpostavil Jona Gorenca Stankoviča.

»Jon se vrača po hudi poškodbi, a ima kljub temu v svojih nogah največ igralnih minut med mladimi reprezentanti. Upam, da nam lahko pomaga, saj bi v nasprotnem primeru moral klicati branilce iz 2. slovenske nogometne lige,« pravi slovenski selektor, ki sicer daje prednost jedru moštva, ki se je izoblikovala v uvodnem delu kvalifikacij.

»Tisti, ki so odigrali več tekem v kvalifikacijskem ciklusu, imajo seveda tudi več možnosti za nastop proti Bolgariji, kjer si ne bomo smeli privoščiti napak, kot smo jih delali na obračunu s Francijo, ko smo prelahko zapravili vodstvo. Še pred tem pa nas čaka odličen test v Ajdovščini z Ukrajino, kjer bomo videli, kakšna je trenutna forma fantov,« se novih reprezentančnih preizkušenj veseli Gliha, ki je pokomentiral tudi izbor A-reprezentance.

»Veseli me, da je Tomaž Kavčič v člansko reprezentanco Slovenije vpoklical kar sedem igralcev, ki so v prejšnjih kvalifikacijah tvorili mlado reprezentanco Slovenije. To pomeni, da je bil naš cilj izpolnjen, žal pa se takrat nismo uspeli uvrstiti na evropsko prvenstvo, ki bi bilo precej lažje dosegljivo, če bi razpolagali s polnim kadrom. Takrat namreč na najpomembnejših tekmah nismo mogli računati na najpomembnejše igralce, ki so se začeli priključevati članski reprezentanci,« je zaključil Gliha.

Reprezentanca U21: Primož Bužan (Ankaran), Metod Jurhar (Celje), Martin Jarc (Mercyhurst University), Žiga Lipušček (Gorica), Jon Gorenc Stankovič (Huddersfield Town), Ožbej Kuhar (Triglav), Luka Badžim (Ankaran), Erik Gliha (Ankaran), Amadej Brecl (Celje), Kristjan Arh Česen (Triglav), Timotej Mate (Ankaran), Žan Žužek (Domžale), Jan Humar (Gorica), Janez Pišek (Celje), Jaka Bijol (Rudar Velenje), Kenan Fatkić (Chiasso), Jan Repas (SM Caen), Anže Pišek (Rudar Velenje), Martin Kramarič (Maribor), Milan Tučić (Rudar Velenje), Alen Ožbolt (TSV Hartberg) in Jan Mlakar (Maribor).