Gliha: Veliko priložnosti in preveč golov  

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v Ajdovščini na prijateljski tekmi z 2:3 klonila proti Ukrajini.

Ajdovščina - Prijateljska tekma med slovenskimi nogometaši do 21 let in njihovimi vrstniki iz Ukrajine je prišla gostiteljem kot naročena. Selektor Primož Gliha je v porazu z 2:3 (1:1; Tučić, Kramarič; Bilenkij, Zotko, Doubik) gotovo dobil koristne informacije pred torkovim gostovanjem v Bolgariji.

Tekmo so začeli (3-4-2-1): Jurhar; Badžim, J. Pišek, Mate; Brecl, Kramarič, Bijol, Gliha; Repas, Tučić; Mlakar, igrali so še vratar Bužan, Žužek, Kuhar, Humar, Arh Česen, Fatkić, A. Pišek in Ožbolt.

V prvem polčasu je 200 gledalcev kljub močni burji spremljalo navidez ambiciozne goste, toda lepše priložnosti so si priigrali Slovenci. Gliha je zaradi bolezni Lipuščka povlekel Piška na položaj štoperja, Kramariča pa v zvezno vrsto - slednji je zabil evrogol -, a je kljub temu ohranil čvrsto ekipo. Z menjavami je padel ritem igre, Gliho posledično čaka veliko dela pred tekmo z Bolgari.

»Priigrali smo si veliko priložnosti, toda prejeli preveč golov,« je povedal Gliha - prva gola sta šla na delni račun vratarjev -, in dodal: »Po opravljenih menjavah smo spremljali na igrišču drugo ekipo.«