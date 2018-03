Gospod Mandarić, vrnite našo Olimpijo!

Gospod predsednik Milan Mandarić! Olimpija je vse manj naša, slovenska. To je očitek dela navijačev vodilnega moštva v najmočnejšem nogometnem klubskem tekmovanju v Sloveniji in moj. Upoštevam mnenje navijačev, ki pravijo, češ, kaj me briga, Olimpija ni reprezentanca. Niti Chelsea, Manchester City, Arsenal ... nimajo Angležev. Ampak argument ne pije vode. Angleški klubi in večina v drugih najmočnejših ligah še vedno premorejo več domačih igralcev kot Olimpija.Gospod predsednik! Slovenska liga in slovenski klubski nogomet so slovenski igralci. Zato je ključno vprašanje, s katerim bi se morali soočiti predvsem ustvarjalci slovenskega nogometa, kaj koristnega ima ljubljanski ali slovenski nogomet od domače Olimpije (ali katerikoli drug slovenski klub) in kaj ima od tujske?Novi slovenski selektor Tomaž Kavčič je ta teden objavil seznam reprezentantov za prijateljski tekmi z Avstrijo in Belorusijo, v katerih se bo predstavil slovenski javnosti. Na njegovem seznamu je le eden (!?) igralec iz SNL, vijolični Martin Milec. Naj bo, Kenan Bajrić je bil še pred dvema mesecema zeleno-beli adut, Andraž Šporar je odšel pred dvema letoma, Nemanja Mitrović lani poleti, Miha Zajc lani pozimi. In to je to, kar zadeva produkcijo reprezentantov največjih slovenskih klubov. Da je Jan Oblak otrok Olimpije, malo manj pa njen končni izdelek, Boštjan Cesar (ki se bo proti Belorusiji reprezentančno upokojil) prav tako, je slaba uteha. Da so bili v Ljubljani pri Interblocku, ker druga Olimpija še ni zadihala s polnimi pljuči, selekcionirani in vzgojeni Robert Berić, Miha Zajc, Josip Iličić in Nejc Skubic. pa dejstvo. Otroke v Reneju Krhinu, Vidu Belcu in Luki Krajncu ima tudi Maribor.Gospod predsednik, vaša – tujska – Olimpija vodi v pogubo. Lahko je slovenska prvakinja naslednjih sto let, ampak takšna, kot je, in s filozofijo, ki jo uveljavljate kot lastnik (ali plačnik), nikoli ne bo ljubljanska, marveč bo zgolj in samo vaša. Prek nje boste še naprej biznisirali in osrečevali svoje izbrance, med njimi je le peščica slovenskih igralcev. Račun, ki ga boste nekoč izstavili, lahko da že junija ali pa čez leto ali dve, pozneje pa zagotovo ne, bo pošteno streznil navijače. Kot vidite, jih na tekmah ni vse več, ampak vse manj. Niso naivni, vragolije povprečnih po znanju, a za slovenske razmere odlično plačanih tujcev nad amaterji iz Kranja, Velenja, Ankarana, Krškega ... jih ne privlačijo. Med njimi pa so lahko novi Oblak, Iličić, Zajc ...Gospod predsednik, realnost je, da šampionski naslov v Stožice ne bo pripeljal lige prvakov ali evropske lige. Da ste prodali vse, kar je bilo domačega vrednega in predvsem niti enega od igralcev, za katere ste iztržili milijone evrov, niste odkrili ali kupili. Vse ste nasledili! Denar od prodaje se ni vrnil v vzgojo novih upov ali v nakup kakšnega nadarjenega fanta iz drugega okolja, gradnjo vadbenega igrišča, marveč v žepe tujih nogometašev, od katerih slovenski nogomet nima čisto nič.Gospod predsednik, s svojim denarjem lahko počnete, kar želite. Lahko si polnite tudi svoje žepe. Imate vso pravico, da sestavljate Olimpijo po svojih prepričanjih, toda ne pričakujte, da bi podpiral vašo Olimpijo, zato da boste boljši od Maribora. Za kakšno ceno?

Foto: Uroš Hočevar/Delo