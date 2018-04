Guardiola še verjame v čudeže, Roma bo napadla Barcelono

Kaj preostane Sevilli, Juventusu, Romi in Manchester Cityju, ki so najbrž zapravili realne možnosti za preboj v polfinale lige prvakov? Roma in ManCity bosta sprejela misijo nemogoče drevi ob 20.45, ko bosta lovila tri gole zaostanka za Barcelono in Liverpoolom. Stavnice ne verjamejo v zasuk, bližje senzaciji pa je skorajšnji angleški prvak.



Štirje poraženi klubi bi v revanšah potrebovali mali čudež – Roma, Barcelona in Juventus bodo lovili tri gole zaostanka, Sevilla zgolj enega in pol, toda na gostovanju v Münchnu. Zgodovina lige prvakov pomni tudi večje zasuke, kot bi bila morebitna drevišnja v Rimu in Manchestru. Prav Barcelona je dokazala, da je mogoče vstati od mrtvih tudi po porazu z 0:4 na prvi tekmi; v lanski osmini finala LP je doma v epski tekmi zmlela PSG s 6:1 – s pomočjo znanja, sreče in sodnikov –, kar velja za največji nogometni preobrat doslej (glej tabelo). Italijanski in španski klub sta se pred 14 leti že merila na podoben način kot Barcelona in Roma, po »prvem polčasu« je bilo 4:1 za Milan, v Španiji nato 4:0 za Deportivo ...



Po Barceloni derbi z Laziem



»Konec tedna nas čaka mestni derbi z Laziem, toda razmišljamo le o Barceloni. Na igrišče bom poslal najmočnejšo enajsterico, verjamemo v čudež, vsaj poskušati moramo zasukati izid, da si ne bi pozneje česa očitali. Stadion bo razprodan, ne smemo razočarati navijačev, zato moramo igrati odločno, na nož, in pri tem uživati,« je zatrdil Romin trener Eusebio di Francesco, ki je po porazu v Barceloni (1:4) izpostavil sodnike in nedosojeni enajstmetrovki za Italijane.



Kluba se resda nahajata v različnih položajih: Barça maršira proti novemu naslovu španskega prvaka, Rimljani bijejo srdito bitko za ligo prvakov z Interjem in Laziem, pri čemer bo prostora med elito zgolj za dva. Lionel Messi je prispel v Rim odlično pripravljen, potem ko je v sobotni generalki zabil tri gole Madridčanom ...



Kljub še hujšemu porazu na gostovanju v Liverpoolu (0:3 je slabši izid kot 1:4) vendarle premore več možnosti za polfinale vodilni angleški klub Manchester City. Ta je prvič v dobi trenerja Pepa Guardiole izgubil dve zaporedni tekmi in pri tem prejel kar šest golov, zato Liverpool upravičeno pogleduje proti polfinalu, zanj prvem po sezoni 2007/2008. Toda Guardiola verjame v čudež še močneje kot Rimljani.



Guardiola želi ligo prvakov



»Iskali bomo popolno tekmo. Izpostavljate negativne rezultate, toda vem, da igramo odlično in tudi proti Liverpoolu in Manchester Unitedu je bilo tako. Na voljo bomo imeli 90 ali 120 minut igre, vem, da lahko zabijemo veliko golov,« je zatrdil Guardiola, ki je z odprtimi rokami sprejel novico o vrnitvi Sergia Agüera med zdrave sile. Argentinec je najboljši in najbolj izkušen strelec Cityja, ob njem dobi dodatno, konkretnejšo razsežnost tudi igra njegovih soigralcev. »Če želimo izpolniti vizijo kluba, moramo preskočiti Liverpool. Želimo osvojiti ligo prvakov. Če nam ne bo uspelo zdaj, nam bo prej ali slej,« je še dodal Katalonec in napovedal spektakularen nogometni večer.



Tudi Guardiolov tekmec Jürgen Klopp ima svoj načrt, pred drevišnjim obiskom 55 kilometrov oddaljenega stadiona je lahko sproščeno in osredotočeno pripravil svoje fante na velik podvig. »Logično, da Guardiola meri na visoko zmago, saj premore prava sredstva za to. Toda moramo dokončati začeto delo, navdušen sem nad možnostjo, da bi igrali v polfinalu lige prvakov,« je zbodel tekmece Klopp.