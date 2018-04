Guerrero in WADA na različnih bregovih

J. P.

Lima - Perujski nogometaš Paolo Guerrero, nekdanji član nemškega velikana Bayerna, se je zaradi dopinškega prekrška po pravico zatekel na Mednarodno športno arbitražno razsodišče (CAS) v Lozani, na katerem izpodbija šestmesečno prepoved igranja zaradi pozitivnega vzorca na kokain, poroča STA. Pritožila se je tudi Svetovna protidopinška agencija (WADA), ki pa - nasprotno - od razsodišča zahteva ostrejšo kazen. Zaslišanje bo 3. maja.

En mesec, eno leto, pol leta

Prekaljenemu 34-letnemu napadalcu je Mednarodna nogometna zveza (FIFA) po pozitivnem dopinškem preizkusu po kvalifikacijskem dvoboju z Argentino lanskega 5. oktobra sprva izrekla enomesečni suspenz in ga pozneje spremenila v enoletnega, decembra pa so Guerreru prepoved nastopanja dokončno skrajšali na pol leta in mu tako omogočili udeležbo na svetovnem prvenstvu v Rusiji, prvem za Peru po letu 1982.

Zdravila zaradi gripe

Igralčev odvetnik vztraja, da je rezultat dopinškega preizkusa nejasen. Vzorec je sicer pokazal vsebnost prepovedanega benzoilekgonina, prisotnega v kokainu. Kokini listi so v Andih zelo priljubljeni, prebivalci jih žvečijo ali iz njih delajo čaj, vendar pa odvetnik Bichara Neto zatrjuje, da nogometaš sploh ni imel stika s kokinimi listi, temveč je v tistem času jemal zdravila zaradi gripe. WADA bi, po drugi strani, rada suspenz podaljšala na eno do dve leti.