Ibrahimović si ne bo premislil

Švedski nogometni čarovnik vztraja pri reprezentančni upokojitvi in ga ne bo na svetovnem prvenstvu.

J. P.

Stockholm - Švedski nogometni čarovnik Zlatan Ibrahimović bo, to je zdaj - po potrditvi tamkajšnje zveze - dokončno jasno, izpustil prihajajoče svetovno prvenstvo v Rusiji. Nekdanji napadalec številnih klubskih velikanov stare celine, zdaj pa onkraj »luže« moštva Los Angeles Galaxy, je pred časom sicer namignil, da bi se, predvsem zaradi poslovnih interesov, utegnil udeležiti letošnjega mondiala, a je bila očitno to le šala, je poročala STA.



Nazadnje na euru 2016

»Predvčerajšnjim sva govorila z Zlatanom, ki mi je zatrdil, da vztraja pri reprezentančni upokojitvi in si ne bo premislil,« je poudaril vodja švedske izbrane vrste Lars Richt. Selektor Janne Andersson je že pred časom zažugal, da on sestavlja reprezentanco in bi se moral Ibrahimović o morebitni vrnitvi pogovoriti z njim, ne pa špekulirati prek medijev. Visokorasli ostrostrelec je majico z državnim grbom nazadnje oblekel na predlanskem evropskem prvenstvu v Franciji, po njem pa napovedal konec reprezentančne kariere.