Iličić o kapetanskem traku ne razmišlja

J. P.

Brdo pri Kranju - Slovenska nogometna reprezentanca se je danes zbrala na Brdu pri Kranju, prvič pod taktirko novega selektorja Tomaža Kavčiča. Igralci so, kot je poročala STA, prišli dobro razpoloženi in željni zmag, prve že v petkovem prijateljskem dvoboju z Avstrijo v Celovcu. Robert Berić, Benjamin Verbič in Rajko Rotman se bodo izbrani vrsti pridružili naknadno, na Gorenjskem pa je že tudi Josip Iličić, ki je konec tedna v majici Atalante k zmagi na gostovanju v Veroni (5:0) prispeval tri gole.

Osebna želja: ostati zdrav

»Lepo je spet biti z reprezentančnimi kolegi, kar nekaj časa je že minilo od zadnjega zbora. Lepo se je vrniti in se družiti, upam pa, da bomo skupaj dosegli kaj več kot prej. Moja največja osebna želja je ostati zdrav. Zaenkrat se počutim dobro, igram uspešno, zabijam zadetke, podajam, upam, da bom tako tudi nadaljeval. Nov selektor? Vsak ima svoj koncept dela, svoja navodila, verjetno tudi Kavčič. Na vse skupaj gledam pozitivno. Iskreno rečeno, visoko sem motiviran, da izpolnim cilj in zaigram na velikem tekmovanju,« je razglabljal Iličić.

EP 2020 zadnja priložnost

Evropsko prvenstvo leta 2020 bo zanj bržkone zadnja priložnost za uresničitev želje: »Moj čas se pač počasi izteka, verjemam pa, da je cilj slehernega Slovenca uvrstitev na euro. Zelo sem motiviran, pri 30 letih nisem več rosno mlad, toda storil bom vse, da se nam bo posrečilo.« Po njegovem ima reprezentanca - ob nesporni kakovosti - še dosti rezerv, predvsem ji manjka sproščenost na igrišču, da bi lahko zaigrala tako, kot zna. O kapetanskem traku, ki ga je oddal Boštjan Cesar, ne razmišlja: »Kapetani moramo biti vsi skupaj, vsak mora prevzeti svojo odgovornost, le tako lahko pridemo do rezultata.«

Tudi na treningu je zmaga pomembna

O petkovih tekmecih Avstrijcih je »Jojo« v izjavi za STA spregovoril spoštljivo: »Imajo kakovostno reprezentanco z igralci po velikih evropskih klubih. Tekma je dobrodošla, bo blizu naših domov, zato upam na čim večjo podporo s tribun. Želim si, da bi se dokazali in da bo to nova lepa popotnica.« Ali bo rezultat pomemben? »Moja miselnost je, da je tudi na treningu pomembna zmaga. Ne maram izgubljati, prepričan sem, da bo tako do konca življenja.«