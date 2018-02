Iličić samozavestno v derbi z Borussio

Ljubljana – Četrtki vrsto let prinašajo »večere domačih pesmi in napevov«, v zadnjih letih četrti dan v tednu oživijo tudi nogometaši v evropski ligi. Drevi bi lahko slišali kakšen slovenski napev celo v Italiji, kjer bodo igrali derbi povratnih tekem 1/16 finala evropske lige med Atalanto in Borussio Dortmund.



Atalanta je prejšnji teden pošteno presenetila navzoče v Dortmundu, Borussia si je prigarala zmago šele v sodnikovem dodatku (3:2). Prvi mož večera je bil strelec dveh golov Josip Iličić, ki v tej sezoni igra kot prerojen, statistično 10. nogometaš serie A (7 golov in 6 podaj) kipi od samozavesti. Na zelenici deluje mojstrsko, kot bi igral v Barceloni, ne pa v Bergamu, pri 30 letih garaško trenira kot nikdar prej, v prostem času uživa med igranjem košarke in malega nogometa.



»Četudi bi ga zabil vratar«



»V Dortmundu bi morali iztržiti več ... Toda verjamemo vase, dobro smo uigrani in nared za senzacijo. Želim ponoviti učinek iz Dortmunda, pri priči bi sprejel tudi scenarij, po katerem bi zabil gol naš vratar v zadnji minuti tekme,« je zatrdil Iličić italijanskim novinarjem in dodal: »Zavedati se moramo, da Borussia kaznuje sleherno napako tekmeca, zato bomo morali igrati posebej zbrano vseh 90 minut. Govorimo o najvišji ravni nogometa.«



Kranjčana ne moti dejstvo, da bo Atalanta gostila Borussio v mestu Reggio Emilia, kjer domujeta Reggiana in Sassuolo. »Tudi 190 km od Bergama bomo uživali v bučni podpori navijačev, ki so bili sijajni že v Nemčiji. Zanesljivo lahko premagamo Dortmundčane,« je prepričan slovenski reprezentant. Na štadionu Mapei se bo zbralo 20.000 evforičnih navijačev, katerih prvi idol je prav Iličić. Slednji je prebivalce Bergama dodatno podučil, kje leži Slovenija, saj so v predmestju Milana doslej poznali predvsem številne slovenske potnike na tamkajšnjem letališču za nizkocenovnike.



Bomo videli, kaj lahko iztrži Atalanta v bitki z veliko dražjo zasedbo (365 : 152 v milijonih evrov). Trener Gianpiero Gasperini, ki ga številni na »škornju« želijo kar za italijanskega selektorja, je konec tedna spočil večino adutov, delno tudi Iličića. Slednji naj bi nocoj ob 21.05 napadel drugi klub bundeslige v paru z argentinskim plejmejkerjem Alejandrom Gomezom (3-4-2-1). »Jojo« in »Papu« imata podobni želji: čim več želita opraviti v majici Atalante, pozneje pa igrati v majicah njunih reprezentanc na enem velikem turnirju; 30-letnik iz Kranja na euru 2020, njegov vrstnik iz Buenos Airesa že letos v Rusiji. Gostje? Chelseajev napadalec Michy Batshuayi bo računal na kakšno uporabno žogo trojice izza sebe Schürrle-Reus-Pulišić (4-2-3-1).



Med drugimi slovenskimi reprezentanti velja izpostaviti le Kevina Kampla, ki bo v majici Leipziga poskušal izločiti Napoli. Kako uspešen bo Kampl v zvezni vrsti modela igre 4-4-2, bo na lastne oči spoznal tudi selektor Tomaž Kavčič, ki si bo ogledal tekmo in se s 27-letnikom pogovoril o vrnitvi v slovensko jato. Preostali legionarji namreč naj ne bi dobili priložnosti – Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) tako ali tako nima pravice nastopa v Evropi, Atleticov trener Diego Simeone bo čuval Jana Oblaka za prvenstvene izzive, kjer še vedno upa na naslov španskega prvaka, Miha Mevlja naj bi drevi prepustil majico Zenita nekdanjemu Chelseajevemu štoperju Branislavu Ivanoviću.