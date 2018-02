Iličić v Dortmundu ni zmogel vsega sam

Dortmund – Sinoči ni manjkalo zanimivih tekem v evropski ligi. Uspešnih je bilo več uglednih klubov, blizu osmini finala so tudi Arsenal, Milan in Bilbao, ki so zmagali na gostovanjih na Švedskem, v Bolgariji in Rusiji. Atalanta je iztržila aktiven rezultat v Dortmundu (3:2; Schürrle, Batshuayi 2; Iličić 2).

Eden najvidnejših akterjev večera pred 63.000 navijači – 5000 jih je prispelo iz Bergama – je bil slovenski adut Josip Iličić. Borussia je prva zatresla mrežo, potem ko je bil iz bližine natančen Andre Schürrle, v drugem polčasu je sledilo obdobje Kranjčana. Ta je zabil mojstrski gol za izenačenje (51.), nato je iz bližine (56.) še drugič šokiral gostitelje.

»Jojo« je deloval igrivo, motivirano; če bi se sodnik držal pravil, bi po prekršku nad njim Atalanta izvajala tudi 11-m. Igrišče je zapustil v 89. minuti, dve minuti zatem je drugi gol za končnih 3:2 zabil še Chelseajev fant Michy Batshuayi. V četrtek ob 21.05 bo zanimivo v Bergamu.

Evropska liga, rezultati:

Astana - Sporting Lizbona 1:3 (1:0)

Spartak Moskva - Athletic Bilbao 1:3 (0:3)

Östersunds - Arsenal 0:3 (0:2)

Ludogorec Razgrad - AC Milan 0:3 (0:1)

Real Sociedad - Salzburg 2:2 (0:1)

Marseille - Braga 3:0 (1:0)

Nica - Lokomotiv Moskva 2:3 (2:1)

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 3:2 (1:0)