Infantino bo posredoval v nogometnem sporu med Savdsko Arabijo in Iranom

A. V., STA

Teheran - Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino namerava posredovati v nogometnem sporu med politično sprtima Iranom in Savdsko Arabijo. "Vsekakor bom sledil problematiki, ki se mi ne zdi nerešljiva," je v četrtek po srečanju na ministrstvu za šport in na nogometni zvezi Irana v Teheranu povedal Infantino.

Infantino meni, da nogometa ne gre mešati s politiko in politike ne z nogometom. "Na Fifi si želimo, da se nogometa veselijo vsi, Iranci in Savdijci," je predsednika Fife povzela iranska tiskovna agencija Irna.

Zaradi političnega spora med državama savdijski klubi ne smejo igrati tekem azijske lige prvakov z iranskimi. Svojo zahtevo so uveljavili tudi pri Azijski nogometni zvezi. Na iranski zvezi pa se zdaj počutijo zapostavljene, saj morajo njihovi klubi večino tekem odigrati na gostovanjih, sami pa nimajo nobenih težav s tem, če bi nogometaši gostovali tudi v največji državi Arabskega polotoka.

Infantino je na obisku v Iranu izpostavil tudi vprašanje prepovedi ogleda nogometnih tekem za ženske. Tamkajšnji verski voditelji so namreč prepričani, da za ženske na stadionih skupaj s fanatičnimi moškimi navijači in njihovim tudi vulgarnim navijanjem ni prostora, politika pa je to potrdila z zakonom. Nazadnje je ministrstvo predlagalo uvedbo družinskih tribun, a je bil tudi ta predlog zavrnjen.