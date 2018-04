Iniesta v solzah sporočil, da odhaja (VIDEO)

N. Gr.

Barcelona - Napočil je trenutek, ki so ga navijači Barcelone s strahom pričakovali že nekaj časa. Veliki Andres Iniesta je na novinarski konferenci sporočil, da bo po sezoni zapustil Barcelono, nato pa so ga premagale solze.

»Rad bi se zahvalil vsem, ki so pri Barceloni igrali z menoj. Moj edini cilj je bil, da bi bil z Barcelono uspešen in to mi je uspelo. Zame je Barcelona najboljši klub na svetu, ta klub mi je dal vse, zdaj pa moram biti pošten do samega sebe in priznati, da moje telo ne zmore več ravni, ki jo takšen klub zahteva,« je pred kopico soigralcev na novinarski konferenci povedal don Andres, eden najboljših vezistov tega tisočletja, ki je imel v zadnjih letih tudi veliko težav z zdravjem.

Slovo Inieste je bilo pričakovano, saj je že ob izpadu Barcelone iz lige prvakov namignil, da je bržkone že odigral zadnjo tekmo v tem tekmovanju v karieri. Iniesta se bo letos z Barcelono še zadnjič veselil naslova španskega prvaka, ni pa še znano, kaj v naslednjih letih čaka Iniesto.

»Potrdim lahko le, da se bom držal svoje besede in da ne bom nikoli igral proti Barceloni, zapuščam Evropo,« je na konferenci povedal Iniesta. Povezujejo ga z odhodom na Kitajsko, po nekaterih govoricah naj bi postal celo najbolj plačan igralec na svetu, a zaenkrat še ni nič uradnega.