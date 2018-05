Italija o »sodniški katastrofi«, Anglija zgolj o finalu v Kijevu

Ljubljana – Uefina liga prvakov iz sezone v sezono žanje večjo pozornost javnosti. Spektakularni večeri, začinjeni z mojstrskimi potezami in sodniškimi napakami, so magnet za navijače z vseh vetrov, zato ni čudno, da polfinalna razpleta v Madridu in Rimu vznemirjata nogometno družino. Ali bo Uefa odbila zahteve po uvedbi videosodnikov (VAR), pa bo razkril čas.



Intrigantno sojenje je zaznamovalo večino od dvanajstih izločilnih tekem četrtfinalne in polfinalne ravni lige prvakov. Tudi v polfinalu je bilo podobno, pri čemer je najkrajšo potegnil stavniški avtsajder Roma. Prvi tekmi v Barceloni je sledil epski povratni obračun na rimskem Olimpicu, z Liverpoolom je bilo še bolj odmevno: vodilni gol Angležev na prvi tekmi (sodnik Felix Brych) je bil dosežen po predhodnem prekršku, tretjega so dosegli iz ofsajda, na povratni tekmi v Rimu (sodnik Damir Skomina) so bili Rimljani najmanj ob dve enajstmetrovki, pol ure bi morali igrati tudi z igralcem več.



Rimljani so si krivi sami



»To je sramotno in nesprejemljivo. Takoj moramo uvesti VAR tudi v ligo prvakov, v nasprotnem primeru tvegamo nadaljnje smešenje,« je bentil Romin predsednik James Pallotta, nedosojenim strelom z bele točke za Romo se ni ognil noben medij na »škornju«. Da je bila Romina igra »vredna aplavza, saj je zlomila 'rdeče' tudi brez enajstmetrovk«, so zatrdili pri Gazzetti dello Sport in za najboljše akterje večera ocenili trenerja Eusebia di Francesca, ki da je z izbrano taktiko zasenčil Jürgna Kloppa, ter nogometaše El Shaarawyja, Džeka, Kolarova, De Rossija in Manolasa. Skomini so namenili oceno 4 in začeli opis z besedo »katastrofa«.



Tudi v rimskem športnem časopisu Corriere dello Sport so menili podobno: »Rimljani z dvignjenimi glavami. Še ena krivica! Nove sodniške napake v škodo italijanskih klubov: Roma ob dve čisti enajstmetrovki.« V časniku so objavili ostre izjave Rominega direktorja Monchija (»Napočil je čas, da dvignemo glas.«), ob tem pa razmišljali, kaj bi bilo treba spremeniti, da bi bila morebitna uvedba VAR učinkovita in ne bi omogočala dvomov, na kar pogosto opozarja tudi Uefin predsednik Aleksander Čeferin. Tudi projuventusov medij Tuttosport je prilil olje na ogenj: »Liga prvakov: dve nedosojeni enajstmetrovki. Neizmerna Roma!«



Italijani torej ne bodo ponovili lanske udeležbe v finalu, ko je Juventus nudil preskromen odpor madridskemu Realu, toda levji delež »zaslug« za to vendarle nosijo Romini igralci, ki so povsem odpovedali na prvi tekmi v Liverpoolu. To so dan po prespani noči priznali tudi v rumeno-rdečem taboru, toda kljub slovesu od 12 milijard evrov vredne družbe – toliko znaša tržna vrednost igralcev 32 klubov v sezoni 2017/18 – so lahko optimistični.



»Ponosen sem na članstvo v tem klubu in se opravičujem navijačem za napako. Toda to je šele začetek uspešne zgodbe,« je napovedal strelec dveh golov Radja Nainggolan, ki je s slabo podajo omogočil Angležem gol za vodstvo z 1:0. Še dlje je šel Di Francesco: »Z letošnjo izkušnjo smo enormno zrastli, toda trenutno mi je resnično žal igralcev in ekipe. Lahko bi zabili še več golov, če bi še močneje verjeli, da so sposobni za najvišje cilje. Izpad me žalosti, toda odziv po prvi tekmi je bil šampionski. Ključno je, da se vrnemo v ligo prvakov 2018/19, saj znamo odlično tekmovati. To pomeni, da je naša prioriteta serie A in prvi štirje položaji na lestvici.«



Tesno, toda komu mar?



Angleži? Otoški mediji so plebiscitarno prezrli oceno sojenja slovenske zasedbe na olimpijskem štadionu v Rimu. »Liverpool ujel evropski finale po trilerju,« je zapisal Daily Express, resnejši Daily Telegraph je opisal razplet z »nekaj zelo izenačenega v Rimu, L'pool zdaj čaka finale z Realom«, bistvo zgodbe so zadeli pri Timesu: »That was close, but who cares?« (To je bilo tesno, toda komu mar?)



Liverpoolov trener Jürgen Klopp je priznal, da so imeli njegovi aduti veliko sreče. »Roma je močna, ampak to smo vedeli že prej. Žal mi je, da so nas tako stisnili in nismo izkoristili praznega prostora.« Klopp je že izgubil en finale lige prvakov (2013), ko je Borussio premagal Bayern. Kaj torej pričakuje od še odmevnejšega spopada z Realom?



»Slaba novica je, da bomo morali 26. maja v Kijevu igrati veliko, veliko bolje, kot smo nazadnje v Rimu. Dobra novica je, da res lahko igramo veliko bolje ...« In Real? Madridčani merijo na epski tretji zaporedni naslov najboljšega v ligi prvakov, toda najprej želijo pokvariti katalonsko proslavo španske lovorike v Barceloni: v nedeljo (20.45) je namreč na vrsti četrti »clasico« v tej španski sezoni.