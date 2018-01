Ivković okrepil obrambo Maribora

N. Gr., STA

Maribor - Slovenski nogometni prvak Maribor je v zimskem prestopnem roku okrepil še 24-letni Saša Ivković, ki se na Ljudski vrt seli iz Voždovca in je bil v jesenskem delu izbran v idealno enajsterico prve srbske lige. Ivković, ki igra štoperja, je z vijoličastimi podpisal pogodbo do poletja 2021, so zapisali na klubski spletni strani.

»Želeli smo povečati konkurenco v obrambni vrsti, saj smo ostali pri dveh štoperjih. Rajčević je poškodovan, Šme ni igral leto in pol, Uskoković je še mlad. Igro Ivkovića v srbskem prvenstvu so zaznali vsi, po izboru trenerjev in kapetanov vseh klubov je bil izbran v najboljšo enajsterico jesenskega dela prvenstva Srbije. Izkoristili smo priložnost, da pride v naš klub, in prepričan sem, da smo dobili odlično okrepitev,« je pojasnil športni direktor Maribora, Zlatko Zahovič.

Ivković, 192 cm visoki branilec s hrvaškim potnim listom, se bo novim soigralcem priključil v ponedeljek, ob odhodu ekipe v Moravske Toplice. Ob podpisu pogodbe je dejal: »Vse se je hitro razpletlo, ob zanimanju in ponudbi Maribora nisem imel pomislekov. Vem, da prihajam v uspešen in odlično organiziran klub, ki je postal stalnica v evropskih pokalih. To bo zame izziv, hkrati pa tudi spodbuda, nova stopnica v karieri. Želim prispevati svoj delež k novemu naslovu prvaka in potem pri naslednjih kvalifikacijskih preizkušnjah. Stadion je čudovit, slišal sem veliko lepega o navijačih. Zavedam se konkurence, a se bom s prizadevnostjo potrudil, da si priborim mesto v ekipi.«